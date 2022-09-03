陳時中「廁所偷窺影片」被罵翻！　網秒聯想這一幕：頭皮發麻

▲陳時中拋公廁換免治馬桶，廣告片一幕「廁所偷窺」引發網友熱議 。（圖／陳時中臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（3日）宣布未來北市公廁將全部換裝免治馬桶，同時推出了一支和四叉貓共同演出的宣傳影片。不過，影片中一幕陳時中「廁所偷窺」的詭異畫面卻引發網友一面倒罵爆，紛紛痛批「這政策廣告讓人非常不舒服，用免治可以偷窺？」、「偷窺當廣告？」

陳時中今召開「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，喊話未來要全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，黃珊珊今上午出席出席「永春市場中秋回饋大方送」時回應，公廁為市民外出臨時需要，重點在管理與維護，盼能提升個別品質，不要華而不實。

配合廣設公廁免治馬桶政策，陳時中同步公開宣傳影片。影片中一段，四叉貓在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。

影片曝光後，立刻讓一票網友聯想到南韓電影《熔爐》中，變態校長在廁所探頭偷窺女孩的恐怖橋段，紛紛灌爆陳時中的臉書貼文，「好可怕！頭皮發麻」、「范雲委員認同陳時中這種把性騷擾當有趣的行為嗎？」、「可以不要從廁所隔板探出頭來嗎？這真的會是女性惡夢」、「這一幕很恐怖、不可愛」、「廣告把自己拍得像偷窺狂一樣，嫌民調不夠低就對了」、「從上面探出頭的畫面好像《熔爐》...」

其中還有網友向陳時中團隊提出建議，「提醒一下別亂用梗圖來當宣傳！從廁所上方探頭的那畫面跟電影《熔爐》一樣，而《熔爐》講的故事就是改編自南韓特教學校集體性侵虐待未成年的真實案件，先不說用偷窺當梗不太好，電影當初拍這段也是為了讓觀眾體會性暴力的可怕」、「政策立意良善，但腳本寫得很糟，會讓人想到公廁偷窺狂。在各議題細節可再多一點思考」。

國民黨籍台北市議員王鴻薇也發文痛斥，把性騷擾拿來當創意，噁心當有趣！在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，對於受害者來說，可能是一輩子的陰影，在此我要嚴厲譴責陳時中，你或許覺得很好笑，但對於那些受害者來說，看到你的影片，將是二度傷害。對一般人，也感覺不舒服。

王鴻薇表示，我也要呼叫陳時中競選團隊負責中央政策平台的范雲，她過去也為類似的事件譴責過桃園市政府， 這樣所謂的創意你覺得ok嗎 ？是不是該出來講兩句話？

▲許多網友聯想到電影《熔爐》的驚悚畫面。（示意圖／電影劇照）

擁有5萬網友追蹤的臉書粉專「脫北者冰狼」發文表示，廣告的中後段節奏很好，幽默明亮視覺佳，不過陳時中探出廁所隔板望著上廁所的四叉貓這幕真讓我想到韓國電影《熔爐》的電影名場面，相似度實在太高。他認為，那不是太令人舒服的電影與畫面，我不知道團隊有沒有意識到，但真的高度相似，這絕對不會是一個加分的畫面。

▼立委范雲曾批評桃園公廁標示：別把性騷擾當有趣。（圖／范雲臉書）