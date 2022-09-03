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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她們全被「陳時中廁所探頭」嚇到！　徐巧芯：開始有點可憐他了

▲▼ 。（圖／陳時中臉書）

▲陳時中拋公廁換免治馬桶，廣告片「廁所偷窺」引發網友熱議 。（圖／陳時中臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中為宣傳北市公廁換裝免治馬桶政見，今（3日）推出了一支和四叉貓共同演出的宣傳影片，不過一幕「廁所探頭偷窺」畫面卻引發網友怒火，影片被火速修改。對此，北市議員徐巧芯直言「這已經不是創意了，看了不舒服，根本行銷災難」。

陳時中今召開「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會，喊話未來要全面汰換7200個馬桶成免治馬桶，黃珊珊今上午出席出席「永春市場中秋回饋大方送」時回應，公廁為市民外出臨時需要，重點在管理與維護，盼能提升個別品質，不要華而不實。

配合廣設公廁免治馬桶政策，陳時中今天也推出一支宣傳影片。影片中一段，四叉貓在上廁所時驚覺沒有衛生紙，狂敲隔壁門求救，突然一個免治馬桶蓋從天而降，陳時中還從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰四叉貓，甚至還微笑比YA。

▲▼ 。（圖／陳時中臉書）

▲▼ 。（圖／陳時中臉書）

徐巧芯在臉書發文表示，先不提免治馬桶政策可能引發的衛生問題，光是看到陳時中的宣傳記者會跟影片，就先被嚇一大跳。怎麼會讓本來特質「應該要是」沉穩專業的陳時中，是台北市長競選過程裡，做出偷窺別人上廁所的動作當宣傳片。

徐巧芯認為，這已經不是創意了，看了真的有一點不舒服，根本行銷災難，比2018年的姚文智還離譜欸，陳時中的團隊裡面到底是不是有人很討厭他、要害他啊？像一個傀儡一樣被擺弄，不只被扮演成粉紅貓咪，現在又跑去飾演變態大叔。她甚至直呼這未來都會變迷因，「我看了都開始有點覺得可憐了！」

台北議員鍾沛君也發文批評，參選人競選廣告拍到應該要加註警語，陳時中可能是第一人。她認為，台北市公廁要備酒精與衛生紙，我不反對，甚至於前市長郝龍斌在2007年6月的某場市政會議就已經列為施政目標，至於免治馬桶，就看陳時中提出什麼保修配套。

鍾沛君指出，陳時中團隊是不是因為民調落後，嘩眾取寵已經到了無法無天的地步？在廣告中安排偷窺如廁的橋段，自以為幽默，陳時中顯然不知道，那種遭遇或恐懼，是多少女性（當然，也包括男性）一生的陰影，「請道歉！下架這支病態的廣告！」

▲▼ 。（圖／徐巧芯、王鴻薇臉書）

▲陳時中宣傳片遭到各方撻伐！（圖／徐巧芯、王鴻薇臉書）

「把性騷擾拿來當創意，噁心當有趣！」王鴻薇也看不下去發文痛批，在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，對於受害者來說，可能是一輩子的陰影，在此我要嚴厲譴責陳時中，你或許覺得很好笑，但對於那些受害者來說，看到你的影片，將是二度傷害。

針對各界撻伐，陳時中競選辦公室政策小組總召集人、民進黨立委管碧玲稍早緊急回應，表示免治馬桶的政見搭配了影片，創作者企圖塑造有趣的效果，製作一個阿中爬牆和四叉貓打招呼的橋段，結果現場一片歡笑，趣味的效果是出來了，「只是，傳播出去造成兩極的看法。」

管碧玲說，文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，把影片修改了，改或不改也是兩種看法，但是政令宣導和文學戲劇的角色不一樣，贊成修改的還是多數。

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