全場認證1神片「不敢再看第二遍」！　網哭慘：無法承受

▲哪部電影不敢看第二次？話題引發網友熱議 。（示意圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

有沒有那麼一部電影曾讓你哭到忘我，以致於不敢再拿出來重溫，深怕小小心靈再次受到打擊。對此，有網友就好奇發起「哪部電影不敢再看第二次」的討論。貼文曝光後，全場一面倒淚喊《螢火蟲之墓》，紛紛直呼「無法看第二次」。

有一名網友今（3日）在PTT電影板以「有沒有不太敢看第二次的電影」為題發文表示，非觀賞過程不舒服或是恐怖，所以不敢看第二次的電影，而是因為電影情節太感動而不敢二刷，深怕哭得唏哩花啦。

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該網友表示，我剛剛開電視，看到電視在播《春風化雨》馬上轉台不看，原因是我看這部片每看必哭，所以絕對不敢再看。於是原PO好奇詢問眾人，「大家也有這種太過感動，所以不敢看第二次的電影嗎？」

文章一出，引起網友紛紛點名心目中的不敢看第二次的催淚電影，「《在黑暗中漫舞》哭到眼睛腫起來」、「《花神咖啡館》剛看完沒事，回到家哭到不行，後勁超強」、「《令人討厭的松子的一生》」、「《熔爐》 連第一次都跳著看的，太沈重了」、「《辛德勒名單》國中看過一次到現在不敢看」、「《他不笨，他是我爸爸》任何時間看都爆哭」、「《無路可退》知道結局之後每看必哭」。

▲《螢火蟲之墓》Grave of the Fireflies。（圖／翻攝金馬影展官方網站）

綜合所有網友的留言，日本動畫電影《螢火蟲之墓》獲得最多網友點名，「《螢火蟲之墓》太令人傷心，無法再承受一次」、「《螢火蟲之墓》每看必哭」、「最慘的絕對是《螢火蟲之墓》，至今不敢再看」、「《螢火蟲之墓》一想到節子慢慢走向死亡，就QQ」、「好哭的電影太多，唯有《螢火蟲之墓》哭完不願意再看第二次」、「《螢火蟲之墓》無法看第二次」。

動畫電影《螢火蟲之墓》為日本小說家野坂昭如以自身在二次大戰的體驗為題材，所創作出帶有半自傳性質的小說，並曾獲1967年下半期的第58屆直木賞。 於1988年由吉卜力工作室的高畑勳執導，改編成同名動畫在日本東寶系院線公映。美國影評人羅傑艾伯特高度評價此片「最具情緒渲染力、令人反思的電影之一！」