陳時中宣傳片遭惡意改造「總幹事報案」！焦糖：有電影公司授權嗎

▲陳時中拋出公廁換裝免治馬桶的政見，影片被與韓國電影「熔爐」惡意變造，陳時中競辦決定報警。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）



記者柯振中／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中發布公廁免治馬桶的政見宣傳影片，被外界聯想到韓國電影「熔爐」的片段，因此有網友移花接木，將2段影片進行改造，陳時中競辦憤而報警處理，國民黨台北市議員徐巧芯忍不住嗆「#請連我一起告」。而貼文曝光後，「焦糖哥哥」陳嘉行也出面回應，二創是網友的自由，但不代表能侵犯電影公司的權益。

陳時中日前推出公廁安裝免治馬桶的政見，同時發布宣傳影片，其中的片段卻讓網友聯想到韓國電影「熔爐」中的畫面。雖然陳時中團隊立即修正影片，但片段仍被網友拿來二創，與「熔爐」的片段進行改造、並惡意擴散。

對此，陳時中競辦9日表示，這種行徑扭曲了陳時中政策影片的原意，還盜用改造國外影片片段，用移花接木的方式造成觀眾誤解，總幹事吳思瑤已向刑事警察局報案，希望能找到抹黑的幕後主事者，追查不法行為。

陳時中團對說明，政見可受公評，但透過移花接木的方式變造、扭曲影片原意，無助於討論公共政策，反而造成錯誤假訊息流傳，呼籲網友不要再轉傳，以免觸法。

▼陳時中競辦總幹事吳思瑤報警處理，要追查抹黑的幕後主事者。（資料照／記者湯興漢攝）



消息曝光後，徐巧芯則在臉書上喊話，陳時中要對轉發影片、韓國電影「熔爐」的二創內容提告，那她也立刻來轉發，「不要只敢告網友，#請連我一起告！」

徐巧芯指出，陳時中8日受訪時明明也說，第一時間播出後出現意見，甚至與某戲劇雷同，讓大家想到同一地方也覺得不妥，因此立刻下架、修正。徐巧芯說，若陳時中也認為，影片與「熔爐」的片段類似，那要不要先告一下自己，「憑什麼昨天自己也說雷同、不妥，今天就說網友違法不當？這是什麼神操作？」

對此，陳嘉行則反擊，徐巧芯又偷換概念帶風向，新聞稿明明寫得很清楚，沒說不能二創，「但不能去盜用韓國電影公司的智慧財產吧」，因此吳思瑤是去報案，而非提告。

▼徐巧芯喊話，不要只敢告網友，請連她一起告。（資料照／攝影中心攝）

陳嘉行質疑，盜用韓國電影來製作影片的源頭，「有取得電影公司授權嗎」，還是藍、白陣營同意，只要舉著二創的旗幟，就能違反著作權法。陳嘉行說，陳時中被二創多次，無論是正面、負面的成果，都是網友的創作自由，但不代表能侵犯電影公司的權益。

針對陳嘉行的說法，徐巧芯再度回應，她被指控「偷換概念」，陳時中競辦是報案而非提告，且是針對著作權的部分，並非要告網友，讓她相當困惑，「Err…….不是呀，陳時中競選辦公室的新聞稿裡面就寫了，是要警方追查 #抹黑陳時中 的人，刑事局也說受理的內容是 #依提告涉誹謗 部分。」

徐巧芯出言挖苦，「那個人的失智列車這次還會有多少人上車呢？，這跟那個人之前說『我不是民進黨支持者，但我支持民進黨』的邏輯一模一樣欸！」

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