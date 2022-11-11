陸大學驚見學生「集體滿地爬」！竟是最新舒壓法　還有操場溜紙狗

▲高校學生在操場爬行。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「動態清零」防疫政策下，大陸多地大學實施封閉式管理，不少學生直呼「快瘋了」，近期校園更掀起一股詭異風潮，即集體在地上爬行，包括華東師範大學、中國傳媒大學等名校，相關畫面令人震驚。

在大陸微博上，不少人分享爬行樂趣，還衍生出「這是種很新的解壓方式」話題。還有許多大學生發文組織集體去操場爬行，相關群組叫作「爬爬群」，成員互稱「爬友」。

▲號召爬行的貼文。（圖／翻攝自微博）

其中一則號召文寫道，可戴面具，非必要不交流；疫情當前，一定要遵守學校的防疫措施，儘量做到不聚集，應該落實分時間、分地點爬行，「實行滿地亂爬，隨想隨爬，應爬盡爬，堅持每天爬行，培養良好的精神與身體狀態。」

有學生發文說，「我們學校開始校園爬了，還有爬爬群，大家都瘋了，真的在爬，爬的好快，這也要卷，當代大學生精神狀態岌岌可危。」

▲▼ 爬行畫面。（圖／翻攝自微博）

對於爬行的行徑，不少人表示支持，「爬行的方式會讓你的注意力更加的集中，從而放鬆心情 。」不過也有人表示，說實話這樣的解壓方式還是第一次見到，「如果是我的話，我肯定不會做的，我可拉不下來這個面子。」

除了爬行之外，大陸高校還流行「溜紙盒」，用厚紙板做成各種各樣的紙板寵物，包括紙狗、紙盒蜘蛛、紙盒龍等，學生還會相約一起到操場「遛紙狗」。

對於大學生近期風行的爬行和溜紙狗，不少人表示心疼，「真的沒有人關心一下大學生的心理狀況嗎？是真的快瘋了好嗎大家」、「當代大學生精神狀態堪憂。沒有覺得搞笑，覺得心疼」、「喜劇的內核是悲劇」。但也有人稱讚道，「同學們都好有才。」