基隆+259！加開次世代雙價莫德納　大型接種站「這2天」開打

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（10日）公布國內本土病例，新增2萬2286例，其中基隆新增259例，市長林右昌表示，邊境管制及防疫政策逐步鬆綁，提升市民與社區保護力，本市將於11月12、13日，再度開設次世代雙價莫德納大型接種站，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，隨到隨打，50歲以上民眾，現場還可同步或單獨，接種公費流感疫苗。

基隆市衛生局表示，次世代雙價莫德納大型接種站，在11月12、13日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，開放2時段供民眾免預約接種，地點在基隆港務分公司靠中正路側1樓；這次開放12-17歲追加劑，也可打次世代雙價疫苗，另依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可同時接種，建議接種於不同肢體。

有關基隆市疫情部分，本市今日259名確診人數中，包括外縣市通報37例，佔14.29%；其中女性150人、男性109人；若以年齡別區分，25-34歲有54人，占20.85%，其次15-24歲有48人，占18.53%；至於75歲以上的長者有7人、65-74歲有30人、6歲以下有8人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房106床，目前收治25人、空床81床，空床率76.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症16名；部立基隆醫院，輕症9名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬8434人，利用快速通道的有5萬4076人，有12萬0291人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬5729人，條件不符合則有2萬4562人。

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