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藍質疑強勢回擊是為陳時中　薛瑞元反嗆：誰告的？他選情有危機？

▲▼衛福部長薛瑞元11/10上午到立院衛環備詢並接受媒體訪問。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委李德維日前告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪。薛瑞元少見地大動作反擊，怒嗆要反告「誣告罪」，並稱2人中，一定有一個人會被抓去關。對於李德維說怕薛瑞元被關，薛11日回應，請他不用擔心，擔心自己就好，言論免責權並非毫無限制。

國民黨立委、黨團書記長李德維，日前代表黨團告發衛福部長薛瑞元和疾管署長周志浩，涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等罪嫌。而擁有醫師、律師雙執照的薛瑞元也不是省油的燈，反嗆李不清楚惹到什麼人，「我不是一個可以任人欺負的公務人員」；薛瑞元還說，「誣告罪」是7年以下有期徒刑，「我一定和他弄到底，我們兩個有一個人會被抓去關」。

對於相關衝突，行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，支持公務員捍衛清白，對此，薛瑞元表示，很感謝院長對公務員的支持，言論免責權並非毫無限制，對於進入司法的誣告行為，不在言論免責權涵蓋範圍內。

對於藍營質疑，薛瑞元大動作回擊是為救陳時中選情？薛瑞元回應，請問是誰去告？是誰的選情有危機？

也有藍委質疑薛瑞元是因為沒吃早餐才爆衝，薛則回覆，「謝謝關心，我每天都有吃早餐。」

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