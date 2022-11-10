陸監控升級！　2025年每位居民擁有「電子健康碼」

▲健康碼是大陸個人疫情防控最基本的參考標準。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官方近日發布的《「十四五」全民健康信息化規劃》提出，到2025年每個居民將擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。

該份規劃部署了8個方面，主要任務分別為集約建設資訊化基礎設施支撐體系；健全全民健康資訊化標準體系；深化「互聯網＋醫療健康」服務體系；完善健康醫療大數據資源要素體系；推進數字健康融合創新發展體系；拓展基層資訊化保障服務體系；強化衛生健康統計調查分析應用體系；夯實網路與數據安全保障體系。

內容指出，到2025年，大陸將初步建設形成統一權威、互聯互通的全民健康資訊平台支撐保障體系，基本實現公立醫療衛生機構與全民健康資訊平台聯通全覆蓋；二級以上醫院基本實現院內醫療服務資訊互通共享，三級醫院實現核心資訊全國互通共享。

該份規劃顯示，到2025年，全員人口資訊、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等數據庫更加完善。每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。

▲ 河南曾發生部分村鎮儲戶抗議無法領錢，結果健康碼無故轉紅 。（圖／翻攝 俠客島）

值得注意的是，《環球時報》前總編輯胡錫進曾發文稱，「健康碼」的角色應該專事防疫，「疫情過後它當休眠」。不過，他已將相關言論刪除。

據悉，健康碼是大陸自新冠疫情爆發後，推出以小程式為載體的定位追蹤應用程式，作為個人的電子通行證使用。申請人通過填報個人資訊健康狀況、旅遊史、居住地、及是否接觸過疑似或確診病患等問題，自動生成二維條碼，分紅、黃、綠三種顏色，動態顯示個人疫情風險等級。