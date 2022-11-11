得過新冠就沒事？　研究揭「重複感染」重症率增至3倍！恐影響心肺

▲近日發表的一項新冠肺炎研究顯示，重複感染者比首次感染者更容易出現重症、死亡或其他併發症。圖為美國過去經歷嚴重新冠疫情時的路邊篩檢站。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）於10日刊載的一項美國研究指出，重複感染新冠肺炎（COVID-19）比首次感染時，發展成重症、死亡或嚴重健康問題的風險都將大幅上升，例如，需住院治療的風險增至3倍，肺部與心臟併發症的機率也可能達到3倍多，且與是否接種疫苗並無相關。

據路透社報導，美國華盛頓大學醫學院博士齊亞德（Dr. Ziyad Al-Aly）與密蘇里州退伍軍人醫療服務臨床流行病學中心合作進行研究，蒐集了自2020年3月1日到2022年4月6日的病例數據，包含44萬3588名僅感染過一次的患者、4萬947例重複感染兩次或以上的患者，以及530萬名從未感染新冠肺炎者，研究對象多為男性。

研究結果發現，和只感染過一次的患者相比，重複感染者的死亡風險增至2倍多，需住院治療的風險增至3倍多，另外，還增加了罹患肺部、心臟、血液、腎臟、糖尿病、精神健康、骨骼肌肉以及神經方面疾病的機率。例如，重複感染患者出現肺部問題的可能性是首次感染者的3倍多，心臟疾病風險也達到3倍，神經障礙的風險則比首次感染者多出60%。

▲研究指出，重複感染帶來的健康風險大幅增加，且與疫苗接種情況無關。圖為德國民眾接種新冠疫苗。（圖／路透）

研究人員還發現，罹患這些疾病的高風險時期約在重複感染後的第1個月最為明顯，但經過6個月後仍有顯著差異。齊亞德也表示，即使患者在首次感染前或後曾經接種新冠疫苗，有了雙重免疫保護，二度感染時仍然更容易出現不良影響。

不過，沒有參與這項研究的專家表示，退伍軍人醫療機構的患者通常是年長者、病情較嚴重的人，而且通常都是男性，這類族群原本就比一般情況下更常出現併發症。傳染病學家岡德爾（Celine Gounder）博士則說，多次感染似乎有種平原效應（plateauing effect，停滯效應），在第2次感染後風險增加的幅度會減少，「好消息是，免疫力越強的人，隨著時間經過，出現併發症的風險可能會越低。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》