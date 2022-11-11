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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「時隔半年」新增病例再破萬　習近平強調：堅定貫徹動態清零

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情。（圖／視覺中國）

▲廣州街頭架起了水馬。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情升溫，10日新增陽性個案達到1萬0535例，是自4月29日後首度破萬，其中廣東省占3007例、河南省則有3005例，而首都北京新增數也破百，達到118例。封控3個月的新疆疫情仍在蔓延，10日新增了668例個案。

據大陸國家衛健委今（11）早通報，10日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1209例，本土病例占1150例，分別是廣東546例、河南124例、重慶114例、內蒙古98例、北京64例、山西53例、四川41例、新疆30例、甘肅15例雲南14例、黑龍江9例、湖南8例、青海8例、遼寧5例、山東5例、陝西5例、天津2例、江蘇2例、貴州2例、河北1例、浙江1例、安徽1例、江西1例、湖北1例。

確診當中含292例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是廣東257例、甘肅12例、四川7例、北京4例、山西4例、青海3例、內蒙古1例、黑龍江1例、重慶1例、雲南1例、陝西1例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

▲▼ 大陸疫情,西寧疫情,停車場隔離。（圖／翻攝自微博）

▲西寧停車場隔離。（圖／翻攝自微博）

另外，10日新增無症狀患者9520例，本土占9385例，分別是河南2881例、廣東2461例、內蒙古1113例、重慶669例、新疆638例、黑龍江251例、甘肅221例、山西183例、青海158例、雲南106例、山東104例、湖北99例、河北95例、四川70例、湖南69例、北京54例、安徽36例、天津35例、福建28例、陝西17例、遼寧14例、浙江13例、西藏13例、江蘇12例、廣西12例、江西9例、寧夏7例、貴州6例、吉林5例、上海4例、海南2例。

經濟大省廣東省10日新增3007例，其中廣州新增了2583例，海珠區作為此輪疫情重災區，自4日宣佈靜默後，11日宣佈強化全域疫情防控措施，包括所有市民原則上居家；地鐵、公車、計程車、網約車暫停服務等。

對於疫情防控是否會調整路線，中共中央總書記習近平10日強調，要堅定不移貫徹「動態清零」總方針，並且杜絕形式和官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等過度防疫的做法。

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