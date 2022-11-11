嗆藍委「2個有1個要被關」　薛瑞元超狂背景曝！前上司：不能小看

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨團9日由黨團書記長李德維代表告發衛福部部長薛瑞元等人涉嫌違反貪汙治罪條例、公務員圖利罪等。薛瑞元昨日（10日）強硬反擊，表明「兩個有一個會被抓去關」；薛的前上司也透露，「絕對不能小看他」。

▲薛瑞元遭國民黨團指控圖利高端。（圖／記者屠惠剛攝）

針對遭指控圖利高端，薛瑞元10日受訪時提到，「李德維委員可能搞不清楚他惹到什麼樣的人，我不是一個可以任人欺負的公務員」，同時表明要反告對方誣告，力拚到底，「兩個有一個會被抓去關」。

薛瑞元是台灣少數同時擁有醫師證照與律師執照的人，他畢業於台北醫學院、國立台灣大學法律系與研究所，原本是一名開業的婦產科醫師，從政之後，曾擔任衛福部台北醫院院長、屏東縣政府衛生局局長、衛福部常務次長、政務次長，並在今年7月18日接任衛福部部長。

根據《聯合新聞網》報導，薛瑞元的前上司、民進黨創黨元老洪奇昌透露，薛的個性低調沈穩，講求實事求是，38歲為了理想和信念重考法律系，到現在成為政務官，是有相當的專業內涵和跨領域能力，對行政事務相關法規、行政程序都很熟悉，10日在國會上強硬反擊不是被激怒，只是為了個人清白和同仁的專業尊嚴據理力爭，「絕對不能小看他」。

▲李德維（左）與薛瑞元（右）在立法院衛環委員會正面交鋒。（圖／翻攝自立法院直播）

而面對薛瑞元表明要反告誣告，李德維表示，政府花人民幾十億公帑向高端採購疫苗，高端上市公司財報相關公布訊息說謊，薛身為採購主管單位卻無動於衷，根本就是「尸位素餐」。

「你說你不是任人欺負的公務員，我怎麼欺負你？」李德維說，老百姓也不是任人欺負的，大家希望中華民國的公務員不要對特定廠商給予特殊優惠，或是去圖利廠商，只好請求司法機關調查，假如這樣，薛瑞元仍覺得自己是受人欺負，那真正感到委屈的應該是人民。