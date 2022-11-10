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親綠粉專大翻車！鄉民嘆1事可惜「太早告了」　釣出徐巧芯解答

網搜小組／鄺郁庭報導

親綠粉專「無良公關公司」9日晚間丟出一張照，暗示國民黨計畫偷拍、抹黑民進黨台北市長候選人陳時中，因文件上出現蔣萬安、徐巧芯等人的簽名，讓當事人徐巧芯、洪孟楷及李德維憤而提告。就有PTT網友表示不滿，因為覺得「太早告了」，徐巧芯則現身回覆，「不要太貪心，一次抓20-30個很好了。」

▲▼快訊／徐巧芯出手了！提告6親綠粉專5罪「分享、跟著講」都告。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲徐巧芯提告多個親綠粉專。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

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市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人提告後，就有PTT網友在Gossiping板上回文，「這件事我覺得最不滿的是，徐巧芯太早告了。再過一兩天，這抹黑大概就會傳遍全部側翼，就可以把側翼全部帶到法院！」雖然提早告就不會一直被洗話題，他認為也有好處，「但身為選民，覺得放過這次看到這些禍害台灣的人出現在媒體面前的機會，還是很可惜。」

回文貼出約3分鐘，徐巧芯就在留言處現身，「跟你保證，新聞上車就來不及了，當機立斷，就是要立刻有多少算多少，不要太貪心，一次抓20-30個很好了。」原PO雖認同但也嘆，「大咖粉專還沒上車，可惜！什麼堵藍、梗綠之類的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲徐巧芯現身留言處，直呼要當機立斷。（圖／翻攝自PTT）

徐巧芯9日晚間在PTT及臉書發文表示，她已到松山分局報案，將提告意圖使人不當選而散佈謠言罪（公職人員選罷法104條，五年以下有期徒刑）、偽造私文書罪（刑法210條，五年以下有期徒刑）、偽造署押罪（刑法217條，三年以下有期徒刑）、行使偽造私文書罪（刑法216條，五年以下有期徒刑）及加重誹謗罪（刑法311條，二年以下有期徒刑）等5項。

徐巧芯表示，目前她確定提告的有「無良公關」、「無良公關公司」、「謝立聖插畫」、「杜承哲醫師」等4粉專，之後還有約20至30餘人的資料，整理好後會再交至地檢署。她也在PTT點名前述4粉專加上「靠北柯萊兒」、「日本語教室周若珍」、「海人」等3粉專，強調先告找得到人的粉專，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個！」

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