新增「2類人」免費領5劑快篩！細節、時間今日公布

▲新增180多萬人可免費領5劑快篩試劑。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內現行提供55～64歲原住民、65歲以上長者及6歲以下幼童可「每月每人領取5劑免費快篩」外，衛福部長薛瑞元日前拍板擴大發放對象，將給中低收入戶、12歲以下小學生免費快篩，預計今（11）日公布上路時程與細節，合計有180多萬人受惠，每個月約可發出900多萬劑。

指揮中心共購買3.49億劑快篩，隨著疫情趨緩，庫存1.3億劑若未用完，恐面臨銷毀命運，因此擴大發放予中低收入戶、6～12歲學童每月5劑快篩。指揮中心指揮官王必勝表示，兩族群約有180多萬人，以每人發放5劑來算，每月約可發出900多萬劑。

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▲指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

王必勝日前受訪表示，初步盤點中低收入戶約有60多萬人，會請社政單位、社會局協助發放；6～12歲國小學童則協調地方教育局處理，近期不少國小學童感染RSV（呼吸道融合病毒），快篩也可作為鑑別診斷依據。

指揮中心疫情監測組組長周志浩隨後在記者會補充，6～12歲小學生約122萬人，中低收入戶約有60多萬人，合計約180多萬人。王必勝說，發放免費快篩除了要拆裝外，還牽涉到人力、物流運送問題，且需與各縣市政府合作，等盤點完成後，11日將一併宣布。

▲呼吸道融合病毒對於2歲以下小朋友威脅大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

林口長庚副院長、小兒感染科醫師邱政洵表示，近期與新冠共同流行的病毒除了RSV外，還有副流感病毒、腺病毒、鼻病毒等，其中以RSV比較棘手，因為目前沒有很好的抗病毒藥物或疫苗，若個案為免疫不全、重症或移植病患，感染後容易引發重症致死。2歲以下小小孩感染，則容易造成細支氣管炎與肺炎，「致死率低但會拖很久。」

邱政洵提醒，兒童感染新冠肺炎雖不如RSV嚴重，但可能會傳染給同住的高齡長者。根據疾管署最新統計，新冠肺炎以12歲以下孩童感染率最高，但致死率最高的則為70歲以上長者，千萬不要以為小孩是輕症就安心。

此外，指揮中心表示，今年採購之第一批莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，已於10日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，暫定於11/18起提供12歲以上民眾接種追加劑使用。

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