　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批高端保護力報告「疾管署代寫」　國民黨團：蔡政府目無法紀

▲國民黨團7日上午舉辦「高端疫苗保護力報告衞福部竟替高端補考繳作業！」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團7日上午舉辦「高端疫苗保護力報告衞福部竟替高端補考繳作業！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

食藥署3日宣布高端疫苗對新冠肺炎具有保護效益，隔天，中央疫情指揮中心發言人莊人祥討言，高端具有9成保護力的報告是由疾管署自己分析。對此，國民黨團立法院黨團7日上午召開記者會，嚴厲痛斥蔡政府無法無天，竟然護航高端到目無法紀的地步，甚至刻意修改辦法，讓疾管署能夠以公衛名義，替高端做出分析資料，政府公信力已經蕩然無存。

黨團總召曾銘宗表示，高端疫苗10月28日補考保護效益報告，令國人感到誇張的是，這份報告竟然是由衛福部疾管署當槍手代寫完成，國民黨團質疑衛福部為何要圖利高端？到底是誰做出決策，要疾管署當槍手？是衛福部、行政院還是總統府？11月3日14位專家學者組成的審查會議，知不知道高端保護效益報告是由疾管署代寫完成的？有沒有表達不同意見？蔡政府必須向國人說清楚、講明白。

曾銘宗進一步指出，去年7月19日衛福部核准高端EUA，附加條件是專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，一年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告。換句話說，該提出報告的是高端，不是疾管署，顯然高端已經違反當時的附加條件。

曾銘宗說，蔡政府無法無天、目無法紀，竟敢護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，國民黨團給予最嚴厲譴責。蔡政府圖利高端，國民黨團會追究相關行政官員的行政責任、法律責任跟政治責任。最後，高端已經違反了當初給予EUA的附加條件，請衛福部依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗40.3億元公帑。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」
快訊／認了與警大校長一起吃飯！　澎恰恰金主解密88招待所
陳時中摟人妻…管碧玲抓到疑點！　徐巧芯爆：還有影片沒公佈
快訊／台灣大賽G3先發公布！　兄弟不藏了
北市章魚哥「天玉里」最新民調！　街訪50路人「驚曝最挺他」
一家4口「媽媽被撞死」現場曝！　駕駛肇逃：回家才喝酒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「九合一大選」台中首投族9.6萬人　1880個投開票所史上新高

圖／「票投藍白＝鼓勵習近平犯台」布條高掛忠孝西路天橋

林耕仁爆高虹安「拿助理費當小金庫」　黃珊珊批：不要選到沒人性

高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」

陳時中摟女爭議！管碧玲稱「互相扶持」　徐巧芯曝：還有影片沒公佈

打臉「陳時中鹹豬手」指控　管碧玲貼比對圖：階梯高低差相互扶持

對人妻鹹豬手爭議　黃珊珊聲援陳時中：舒不舒服為「當事人的事」

立院內政委員會考察砂石場　鍾東錦競辦怒斥：綠營選情告急才抹黑

批高端保護力報告「疾管署代寫」　國民黨團：蔡政府目無法紀

美麗島民調／黃偉哲支持度61.1%　領先謝龍介達45個百分點

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

「九合一大選」台中首投族9.6萬人　1880個投開票所史上新高

圖／「票投藍白＝鼓勵習近平犯台」布條高掛忠孝西路天橋

林耕仁爆高虹安「拿助理費當小金庫」　黃珊珊批：不要選到沒人性

高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」

陳時中摟女爭議！管碧玲稱「互相扶持」　徐巧芯曝：還有影片沒公佈

打臉「陳時中鹹豬手」指控　管碧玲貼比對圖：階梯高低差相互扶持

對人妻鹹豬手爭議　黃珊珊聲援陳時中：舒不舒服為「當事人的事」

立院內政委員會考察砂石場　鍾東錦競辦怒斥：綠營選情告急才抹黑

批高端保護力報告「疾管署代寫」　國民黨團：蔡政府目無法紀

美麗島民調／黃偉哲支持度61.1%　領先謝龍介達45個百分點

默沙東與國藥簽署協議　在中國大陸經銷新冠口服藥

大陸10月進出口數據雙雙倒退　逾兩年首現負增長

三分鐘存基金／定期定額三大NG行為　你中了幾個？　

後壁湖名店「健身鮭魚」價格曝　網怨沒油花...老闆12字霸氣回應

個人鍋、濃郁湯都有！超商變身「鍋物專賣店」了　還買得到老油條

白百何大學畢業就當媽　「15秒飆99字」嗆老公自私

「九合一大選」台中首投族9.6萬人　1880個投開票所史上新高

親弟亞倫卡特突傳死訊！　「新好男孩」尼克演唱會淚崩：我的心碎了

消防員下班路上救了「爆眼小貓」　考慮2個月親自抱回家寵愛

圖／「票投藍白＝鼓勵習近平犯台」布條高掛忠孝西路天橋

正妹女警抱超萌小警犬！　超殺背影網友跪：求正面照

政治熱門新聞

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

快訊／陳時中摟人妻「不只8張照」　徐巧芯再爆：有媒體完成的文稿

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

遭徐巧芯影射與陳時中十指緊扣　紙風車執行長：當事人蠻受傷的

快訊／曹興誠：陳時中讓我老命能夠活下來　欠他一份感謝

快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相曝光

徐巧芯控「十指緊扣」　常罵陳時中的他看不下去：要有憑有據

高虹安公款私用收據明細曝　李姓前助理領走16.8萬

李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

陳被爆摟人妻　蔣：背後恐駭人聽聞

王必勝狗仔偷拍　徐巧芯：有人被拍到小三

更多熱門

相關新聞

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清

高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清

高端疫苗保護效益通過食藥署審查，順利保住EUA，但保護力報告遭疑由疾管署代打。對此，衛福部長薛瑞元回應，現在進入次世代疫苗時代，疾管署只是對過去打了的單價疫苗進行真實世界分析，了解保護效益為何，「不是為了高端做的」，其他國家也有針對不同疫苗做綜合分析。

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

疾管署提供高端疫苗資料遭質疑　王必勝5點澄清

疾管署提供高端疫苗資料遭質疑　王必勝5點澄清

高端補件7天速審惹議　薛瑞元：快也唸、慢也唸

高端補件7天速審惹議　薛瑞元：快也唸、慢也唸

高端保護力惹議！　綠議員曝數據：勿為政治鬥爭操弄資訊落差

高端保護力惹議！　綠議員曝數據：勿為政治鬥爭操弄資訊落差

關鍵字：

高端食藥署衛福部國民黨團曾銘宗

讀者迴響

熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面