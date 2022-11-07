批高端保護力報告「疾管署代寫」　國民黨團：蔡政府目無法紀

▲國民黨團7日上午舉辦「高端疫苗保護力報告衞福部竟替高端補考繳作業！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

食藥署3日宣布高端疫苗對新冠肺炎具有保護效益，隔天，中央疫情指揮中心發言人莊人祥討言，高端具有9成保護力的報告是由疾管署自己分析。對此，國民黨團立法院黨團7日上午召開記者會，嚴厲痛斥蔡政府無法無天，竟然護航高端到目無法紀的地步，甚至刻意修改辦法，讓疾管署能夠以公衛名義，替高端做出分析資料，政府公信力已經蕩然無存。

黨團總召曾銘宗表示，高端疫苗10月28日補考保護效益報告，令國人感到誇張的是，這份報告竟然是由衛福部疾管署當槍手代寫完成，國民黨團質疑衛福部為何要圖利高端？到底是誰做出決策，要疾管署當槍手？是衛福部、行政院還是總統府？11月3日14位專家學者組成的審查會議，知不知道高端保護效益報告是由疾管署代寫完成的？有沒有表達不同意見？蔡政府必須向國人說清楚、講明白。

曾銘宗進一步指出，去年7月19日衛福部核准高端EUA，附加條件是專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，一年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告。換句話說，該提出報告的是高端，不是疾管署，顯然高端已經違反當時的附加條件。

曾銘宗說，蔡政府無法無天、目無法紀，竟敢護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，國民黨團給予最嚴厲譴責。蔡政府圖利高端，國民黨團會追究相關行政官員的行政責任、法律責任跟政治責任。最後，高端已經違反了當初給予EUA的附加條件，請衛福部依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗40.3億元公帑。