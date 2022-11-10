遭薛瑞元嗆聲！李德維反擊「法院見」　曾銘宗幫腔：薛等著去坐牢吧

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對高端新冠疫苗爭議，國民黨立法院黨團昨由書記長李德維代表前往台北地檢署告發衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩涉嫌違反《貪污治罪條例》、《公務員圖利罪》等，但薛今（10日）表示將反告誣告罪，和李德維拼到底，「兩個有一個會抓去關。」對此，李德維表示，非常好，法院見。國民黨團總召曾銘宗則反嗆，薛瑞元等著去坐牢吧。

對於被李德維告發，薛瑞元10日上午受訪嗆聲，李德維可能不清楚他惹到什麼樣的人，「我不是一個可以任人欺負的公務員」；薛說，《貪污治罪條例》中的《圖利罪》是五年以上有期徒刑，而《刑法》誣告罪是七年以下有期徒刑，他會和李拚到底，「兩個有一個會抓去關。」

對此，李德維回應，「我覺得非常好啊」，國民黨團昨天在訴狀中寫得非常清楚，「在同一個時間裡，衛福部又修改相關法規，然後做了很多讓人非議的事情」，這件事情法院見。

曾銘宗則說，要問問蔡政府，誰下令疾管署要替高端繳出防疫效力的報告？誰做成的決策？這報告應是高端提出，為什麼疾管署替它繳作業？當然是薛圖利高端，被關的當然是薛瑞元或者疾管署署長。曾銘宗也嗆，「薛瑞元你等著去坐牢吧。」