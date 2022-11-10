日法務大臣稱「當這個官沒錢沒選票」！　只有簽署死刑才能上頭版

▲葉梨康弘上任僅3個月就鬧出失言風波。（圖／葉梨康弘推特）

記者王佩翊／編譯

日本法務大臣葉梨康弘9日鬧出失言風波。他表示，「上任已經3個月，而基本上法務大臣的工作就是每天早上蓋章執行死刑，通常也只有這種時候才能上頭版，是一個不顯眼的官職，甚至還得不到金錢跟選票的支持。」荒謬言論隨即引發軒然大波，然而他第一時間卻拒絕收回言論，直到10日才出面道歉並「撤回言論」。

根據《共同社》報導，法務大臣葉梨康弘9日晚間出席會議時聲稱，法務大臣就是在執行死刑時蓋章的不起眼官職，甚至因為媒體曝光度低，因此也無法獲得金錢贊助或是拉到選票。在提到前統一教會問題時，他還表示，「近期不斷被統一教會問題纏身，不過也努力去解決了，我的臉因此更常出現在電視上。」

葉梨康弘還說，「外務省跟法務省都和選票與金錢無緣，就算當了法務大臣也賺不了錢，更拉不到選票。」他的輕浮言論隨即引發在野黨不滿。立憲民主黨代理黨魁逢坂城二批評，「葉梨完全不了解統一教會受害者的悲慘以及作為法務大臣應該負擔的職責，他根本沒有資格擔任內閣成員。」

官房長官松野博一10日在首相官邸面會葉梨康弘，並對其發出嚴厲警告，要求反省並避免輕率言論。但葉梨在會後面對媒體採訪時，卻一度拒絕收回發言。他向媒體表示，「我說的是或許法務大臣的工作看上去不起眼，但其實是非常重要的行政工作。」強調是媒體斷章取義。

直到參議院法務委員會議時，葉梨康弘才鬆口道歉，並撤回相關發言。葉梨8月在岸田文雄第二次內閣改組時入閣，至今未曾執行過死刑。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》