南韓國產超音速戰機成功試飛　「獵鷹」KF-21飛行35分鐘

▲南韓研發的超音速戰鬥機「獵鷹」KF-21之2號機。（圖／大韓民國防衛事業廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓國產超音速戰鬥機「獵鷹」KF-21經過20年的研發，繼今年7月19日1號機試飛成功後，今（10）日上午再度傳出2號機試飛成功的好消息，其最快飛行速度創下時速407公里，在慶尚南道泗川市試飛約35分鐘後成功降落，預計最快將於2026年投入量產。

根據《韓聯社》，南韓防衛事業廳表示，KF-21超音速戰鬥機試製2號機10日上午9時49分在韓國航空宇宙產業（KAI）總部附近、位於慶尚南道泗川市的空軍第3號訓練飛行團跑道成功起飛，上午10時24分成功降落地面，其最高飛行時速達407公里（220節），維持與1號機試飛時的水準。

▲南韓與印尼共同研發的超音速戰鬥機「獵鷹」KF-21之1號機。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，KF-21超音速戰鬥機試製2號機在塗裝用色上比起1號機稍微暗了一點，在垂直尾翼上則是以黑色為基底、同時漆上黃色，與1號機垂直尾翼黑底白線相比稍稍不同，由於目前官方仍在思考量產時最適合何種顏色的塗裝，因此之後的每一架試製機都將有不同顏色的塗裝。

南韓成功研發、試飛超音速戰鬥機KF-21，為繼美國、俄羅斯、中國、日本、法國、瑞典、歐洲聯盟（英國、德國、義大利、西班牙）之後，全球第8個完成超音速戰機研發的國家，一旦最終研發宣告成功，南韓空軍計畫將於2026至2028年量產部署40架，至2032年追加部署80架，總共部署達120架。