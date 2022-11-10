日婦人臥軌「卡車底」奇蹟生還！　躺進37cm縫隙毫髮無傷

▲婦人看見列車，隨即躺進軌道內，順利逃過一劫。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本長崎縣10日上午有一名50多歲女子硬闖電車軌道，當時正好有一輛列車經過，駕駛員雖發現女子，但卻來不及煞車。駕駛員事後下車查看，竟發現該名女子幸運地卡在第一節車廂的正下方，毫髮無傷。據悉，列車與鐵軌地面的距離僅37公分，而女子並沒有任何明顯外傷。

根據《每日新聞》報導，長崎縣大村市皆同町一名50多歲婦人10日上午7時45分突然闖入JR大村線的軌道內。當時女子進入鐵軌後，便直接坐了下來。一輛由長崎出發開往佐世保的快速列車正好經過，該列車的駕駛員發現婦人後，隨即緊急煞車，但依舊來不及在婦人面前停下。

大村警署表示，列車停止後，駕駛員隨即下車查看，沒想到就在第一節車廂的車底發現幸運生還的婦人。該名婦人在列車撞上之前，立即仰躺進軌道中間的縫隙，因此逃過一劫。警方表示，當時列車與鐵軌中間的縫隙僅37公分。

婦人身上沒有明顯外傷，連警方都嘖嘖稱奇。不過由於她聲稱側腰有疼痛症狀，因此事後也被送往醫院治療，所幸生命並無大礙。婦人在接受調查時則坦承，是自己闖入鐵軌。

另一方面，當時列車上一共有130名乘客，受到該起事故影響，北上與南下共有4輛列車被迫停駛，約1000名乘客受到影響。

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