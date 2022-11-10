同時染「流感+新冠」！　30多歲男曝超慘症狀：全身狂抖

▲同時感染流感與新冠病毒，可能會使症狀更加嚴重。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／編譯

日本受到天氣降溫影響，第8波疫情逐漸升溫，再加上冬季是流感好發季節，專家也擔憂會引發雙重感染。一名同時感染流感與新冠病毒的30多歲男子則分享了自身症狀。他表示，在發燒前自己不斷發抖，並出現畏寒等症狀，發燒後到醫院就診才發現是雙重感染。

根據《全日本新聞網》報導，這名同時感染新冠病毒與流感病毒的30多歲男子表示，「完全不敢相信我竟然是雙重感染。雖然感染新冠肺炎是在所難免的事，但是我真的從來沒想過會發生同時感染這種事。」他指出，在生病過程中，一度高燒到39.8度，真的非常痛苦。

他也強調，這次生病比較特別的症狀是在發燒前會不斷發抖，當時身體十分畏寒，因此一直在顫抖，然而過沒多久就開始發燒。當時妻子與2個孩子的身體也出現異狀，因此4人一起到醫院接受PCR檢測，沒想到卻出現驚人的結果。

根據檢測報告，一家四口全都感染新冠肺炎，然而卻只有他本人被診斷出是同時感染流感與新冠，當時也只有他出現流感症狀。

男子表示，除了他以外，妻子與2個孩子先前曾經接種流感疫苗，而他原本預計在11月中旬和公司一起進行團體接種，怎知在施打疫苗前就感染了流感。所幸他在服用流感的處方箋藥物後，只花了2天就退燒。他指出，除了發燒之外，還有喉嚨痛、關節痛等症狀。

東京王子神谷內科外科診所院長伊藤博道指出，如果目前這波新冠高峰是第8波疫情，勢必會與12月下旬開始流行的流感同時升溫，更難避免雙重感染的情況發生，而同時感染更可能會提高患者的重症化風險。

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