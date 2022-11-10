尹錫悅明啟程出訪東南亞　會晤拜登、岸田文雄！討論北韓核武問題

▲南韓總統尹錫悅11日將啟程出訪東南亞。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅將於明（11）日踏上東南亞6天4夜的出訪行程，至16日為止將依序造訪柬埔寨金邊、印尼峇里島，出席東南亞國協（ASEAN）與二十大工業國（G20）峰會。最新消息指出，尹錫悅將於13日與美國總統拜登、日本首相岸田文雄舉行高峰會議，討論北韓（朝鮮）核武威脅問題。

根據《韓聯社》、《路透社》，美國白宮關係人士透露，美日韓3國元首為了出席東南亞國協與G20峰會啟程飛往東南亞，預計13日將在柬埔寨首都金邊會晤，「他們將共同討論北韓非法大量殺傷性武器與彈道飛彈的應對策略。」

報導指出，至於尹錫悅與拜登是否將舉行韓美元首雙邊會議，目前相關當局仍在協調中。

尹錫悅今（11）日上午至總統辦公室上班時回答現場記者提問，表示在舉國為梨泰院踩踏慘劇哀悼之際選擇出訪東南亞，是一項不得已的決定，他表示是為了全國民眾經濟生產活動與利益關係著想，「許多國家逐漸接受『東南亞國協中心論』，此地物流移動量達50%，且我國（南韓）數萬間企業在此地高度投資競爭。」

尹錫悅表示，目前已確定將舉行美日韓元首峰會。

另外，韓媒《MBC》（文化放送）先前在尹錫悅9月出訪美國紐約之際，搶先報導尹錫悅私下口誤稱美國國會議員「兔崽子」、用丟老臉等語句詆毀拜登等，不僅慘遭執政黨嚴厲打壓，甚至此次還被禁止派遣記者團搭乘總統海外出訪專機進行採訪。對此，尹錫悅辯稱是為了「國家利益」著想。

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