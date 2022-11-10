南韓政府打壓媒體！MBC搶報「罵美國會兔崽子」　遭尹錫悅禁搭專機

▲尹錫悅10日至龍山總統辦公室上班，接受現場媒體提問。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅即將於明（11）日啟程飛往東南亞出席東南亞國協、二十大工業國（G20）峰會等行程，豈料韓媒《MBC》（文化放送）卻在前一天從府方收到晴天霹靂的消息，表示此次將禁止MBC採訪記者團隨行搭乘總統專機，原因是該媒體9月進行「不實報導」歪曲視聽、試圖助長與友邦之間的矛盾。

先前，尹錫悅曾出訪美國紐約出席聯合國大會，並於美東時間9月21日下午在美國總統拜登邀請下出席第7屆全球資金再補足會議，拜登向各國倡議募款180億美元、承諾美國將捐出60億美元；豈料事後尹錫悅步出會場時，竟向一旁的外交部長朴振表示，「屆時在（美國）國會，若這幫『兔崽子』不批准的話，那丟臉糗死的拜登該怎麼辦？」

▼MBC搶先各家韓媒報導尹錫悅海外失言風波，之後卻慘遭南韓政府打壓。



據傳，該段對話內容被媒體透過鏡頭直播現場播送，當尹錫悅「禍從口出」後，其實總統辦公室等幕僚曾試圖緩頰，並向現場韓媒施壓，不過南韓國內老三台之一的《MBC News》卻還是不減一字搶先播報，同時在報導影片內放置完整字幕，除了「兔崽子」以XX替代以外。

MBC此舉讓南韓總統辦公室相當氣憤，宣傳首席（發言人）金恩慧特別召開記者會，強調尹錫悅所說的「兔崽子」其實是指南韓國會，且談話內容並未提及拜登。至於執政黨國民力量則氣得向檢方按鈴申告，指控MBC報導不實、捏造字幕，甚至動員前往MBC總部前進行抗議。

▲尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

韓媒《MBC News》昨（9）日深夜發佈涉己新聞，表示自家的出入記者團隊收到尹錫悅總統辦公室透過電話、文字訊息通報，表示此次東南亞海外出訪，已被禁止隨行搭乘總統專機，理由是長期以來進行不實報導、且未做任何善後。

南韓總統辦公室在聲明表示，「考量到MBC不斷劑型扭曲外交事實的偏頗報導，我們決定將不再為MBC提供採訪時的方便。（MBC）捏造字幕、試圖助長與友邦間的矛盾、進行不實報導，為了防範（MBC）在報導時扭曲事實，不得已才做出上述決定。」

報導指出，其實各家媒體就算能夠登上總統專機隨行出訪，其搭機費用仍須由各家媒體自掏腰包。

▼位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓媒體MBC位於首爾市麻浦區上岩洞的總部大樓。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓國日報》，MBC今（10）日更發表聲明譴責南韓總統辦公室限縮媒體的報導空間，質疑尹錫悅將總統專機視為「私人財產」，透過浪費國民納稅錢的方式來達到打壓特定輿論媒體的目的，「此舉就算放在過去軍政府獨裁的時代，也是前所未聞！」

針對禁止MBC採訪記者團搭乘總統專機一事，尹錫悅僅回答道，「總統之所以在花費許多國民血汗錢的狀況下巡訪海外，是因為其中牽扯到許多重要的國家利益。」

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