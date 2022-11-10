防梨泰院悲劇發生！南韓研擬「手機定位」計算人潮　發送警告簡訊

▲首爾梨泰院地鐵站、事發巷弄10月29日晚間擠得水洩不通。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

首爾梨泰院10月29日爆發踩踏慘劇，最終導致156人命喪黃泉。對此，南韓政府除了檢討警察制度以外，還表示未來將會與3大通訊公司合作，透過手機所在位置的密集程度判斷是否有人群聚集，一旦超過警戒將會通報警消當局，向位處該地區的民眾發送災難文字簡訊。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓行政安全部災難安全管理本部長、中央災難對策安全本部第1本部總括調整官金星鎬（김성호）今（10）日在簡報會議上透露上述消息，該場會議由行政安全部長李祥民主持，同時由來自3大通訊公司、韓國交通安全公團、韓國行政研究院、韓國智能情報社會振興院等專家共同參與。

該場會議上檢討未來如應對、阻止類似梨泰院萬聖派對時的踩踏悲劇發生，專家研擬未來將以3大通訊社基地台所提供的位置信號數據（流動人口）為基礎，結合運用交通機關提供的大眾交通數據、地方政府提供的監視器影像與無人機影像等，建構出一套監控現場人流的系統。

一旦該系統在結合各方資訊後，研判人流的密集度來到「注意」階段時，將由地方政府確認現場情況，同時通報警察與消防當局，向該區域民眾手機發送災難文字通報簡訊。

金星鎬表示，「這場會議上集中討論，如何透過通訊社提供的定位數據計算人群密集度，讓相關當局能夠有效控管人潮。」

►梨泰院爆發人群踩踏慘劇 南韓總理喊「改革警察」！偵辦飯店違建

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》