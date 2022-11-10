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摩斯咖啡周年慶「買10送10」！雙11大薯、第二杯咖啡加購價11元

▲▼摩斯漢堡推出「MOS美味派對」活動，與三鷗聯名合作，11月4日起推出「Hello Kitty、蛋黃哥」系列商品和餐點。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯漢堡即日起祭出「咖啡周年慶」系列活動。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡即日起祭出「咖啡周年慶」系列活動，除了門市推出摩斯咖啡第二杯11元；還有買大杯冰紅茶也能以11元加購大薯一份、和風炸雞及冰紅茶組優惠價111元；同步在APP也有咖啡「買10送10、買5送3」活動，咖啡控可趁機囤起來！

▲▼摩斯漢堡咖啡周年慶、雙11優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出咖啡周年慶、雙11優惠。（圖／業者提供）

摩斯針對咖啡控打造「咖啡周年慶」活動，即日起至11月30日到門市消費，2杯中杯拿鐵咖啡享優惠價110元，或購買中杯摩斯咖啡，可享11元加購第二杯。另即日起至12月31日，多款咖啡商品也推優惠，包括濾泡式咖啡兩入39元、摩斯雨林聯盟認證咖啡豆一包499元，含MOS美味派對禮品袋，另加贈濾泡式咖啡6入組、濾泡式咖啡6入組2盒269元等。

同步在MOS Order App「安心取溫馨送」，即日起至12月31日也推出「大杯摩斯咖啡買10送10」，原價1,200元，優惠價600元；還有「大杯拿鐵咖啡買10送10」，原價1,600元，優惠價800元。另有「買5送3量」的優惠組合，適合自己慢慢享用，或轉贈給親朋好友。

響應雙11，11月11日～11月13日限時3天，摩斯全台門市也推出2項優惠，包括「和風炸雞冰紅茶組享優惠價111元」及「點大杯冰紅茶，即可以優惠價11元加購大薯一份」，同步也在MOS Order App販售，限量1000組，售完為止。

▲▼摩斯漢堡推出「MOS美味派對」活動，與三鷗聯名合作，11月4日起推出「Hello Kitty、蛋黃哥」系列商品和餐點。（圖／記者林育綾攝）

▲同步在MOS Order App也有「買10送10」。（圖／記者林育綾攝）

另外，在雙11期間四大超商也推出優惠，像是7-11 OPEN POINT行動隨時取，即日起至11月15日，每日推出限量「CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11」、「CITY CAFE大杯拿鐵19杯」等，通通都只要711元，可冰熱互換。

▲超商也推出雙11咖啡組合優惠。（圖／全家提供）

而全家APP「隨買跨店取」自11月11日～15日，推出「仙女紅茶44杯」、「大杯特濃經典美式32杯」、「大杯特濃經典拿鐵28杯」，皆能享1111元優惠價。萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取即日起至11月11日，也推出「Hi Café特濃美式36杯」或「Hi Café特濃拿鐵30杯」各只要1111元。OK mart APP的「OKmall」也祭出大杯美式或拿鐵「20杯打5折」。

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