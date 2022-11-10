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雙11限定！4大超商「咖啡飲品優惠」一次看　爽喝大杯美式只要23元

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市有CITY系列「任選2件79折、4件75折」優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

明天就是雙11購物節了，準備好要清空購物車了嗎？以下就整理4大超商推出的「雙11限定咖啡飲品優惠」，不僅有咖啡買11送11，還有大杯美式、拿鐵「買20杯打5折」超狂優惠，等於喝1杯大杯美式只要23元，買到就是賺到。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至11/15止推出「咖啡飲品組合價」，期間每日推出限量「CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11」，還有「CITY CAFE大杯拿鐵19杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯」、「CITY TEA經典純奶茶22杯」以及「CITY PRIMA精品美式13杯」，通通都只要711元，可冰熱互換。

7-11門市即日起至11/11止則有CITY系列「任選2件79折、4件75折」(不含精品咖啡)，單筆消費滿500元搭配指定信用卡或icash Pay結帳立折60元，相當於66折；11/13起至11/15止消費滿711元再送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。

●全家

全家APP「隨買跨店取」將在11/11起至11/15止推出咖啡飲品優惠，品項包括「仙女紅茶44杯」、「大杯特濃經典美式32杯」、「大杯特濃經典拿鐵28杯」，皆能享1111元優惠價，換算下來，買特濃拿鐵可省下700元，仙女紅茶每杯則只要25元。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家「仙女紅茶44杯」、「大杯特濃經典美式32杯」、「大杯特濃經典拿鐵28杯」皆只要1111元。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取即日起至11/11止開賣「Hi Café特濃美式36杯」或「Hi Café特濃拿鐵30杯」通通各只要1111元，冰熱可任選，平均每杯特濃美式只要31元、特濃拿鐵37元。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出「特濃美式36杯或特濃拿鐵30杯」各只要優惠價1111元。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK martAPP中的網路商城「OKmall」即日起至11/12前祭出「大杯莊園級美式或拿鐵20杯打5折」，且不限冰熱，換算下來喝大杯美式最便宜只要23元，再送OKPoint1111點；門市部分則在11/11推出限時1天「大杯莊園級美式或拿鐵買11送11」、「OK CAFE指定飲品任選3杯111元」等優惠。

▲▼OK mart雙11優惠。（圖／業者提供）

▲門市限時1天大杯美式／拿鐵買11送11。（圖／OK mart提供）

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