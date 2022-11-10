雙11最後衝刺！多重限定優惠再加碼　13大電商攻略總整理

▲雙11購物節將進入活動最高峰，商品折扣搭配優惠可以省下不少。（圖片/shutterstock）

記者洪菱鞠／台北報導

為迎接雙11活動最高峰，不少電商在今（11/10）、明（11/11）再加碼，除祭出精選商品挑戰最低價，還有折價券齊發、購物金大放送、免費吃美食、下單抽機票等眾多好康，尤其又以雙11當天的限定優惠最多，以下就整理13大網購業者攻略重點，其中有部分活動時間延長到11月14日，消費者想省錢囤貨、購入心儀物品可把握搶購。

．東森購物網

雙11狂灑萬元樂透金，天天搶紅包，中獎率100%，更強打各種抗通膨優惠活動，推出下殺超折扣商品、一鍵全領限量折價券、下單不限金額抽頂級萬元商品、全站消費滿額最高回饋42%等好康，並針對生活流行、美妝、保健商品祭出消費累積滿3,000送300樂透金，最高送1,111樂透金。「購物狂PK戰」活動，3人組隊成團參加，消費累計到雙11當天，每隊消費金額前10名可享11%東森幣及樂透金回饋。

11月11日當天加碼大放送，買3C消費不限金額筆筆回饋3%樂透金；家電全館消費單筆滿3,000送5%樂透金，其中購買飛利浦指定清淨機、咖啡機，獨家再送LINE POINTS回饋10%無上限，象印家電指定商品則有LINE PONITS 5%無上限與東森幣6%，最高享11%回饋。

▲東森購物網強打各種抗通膨優惠活動。（圖／東森購物網提供）

．momo購物網

號召超過2萬大品牌，包括dyson、adidas、雅詩蘭黛、華碩、SAMSUNG等加入雙11活動，精選多項商品祭出限定驚爆價，像是特談普魯士藍dyson V12輕量智慧吸塵器升級版現省7,000元、雅詩蘭黛特潤修護超澎湃組11,111元，疊加信用卡回饋與揪團回饋，全站最高享23.5%回饋。

今年活動優惠不少，其中值得關注的，11月10日前預先將商品加入購物車，於11月11日當天下單並完成抽獎登記，有機會免費清空購物車；11月11日限定大獎將送出11份亞洲不設點雙人來回機票，以及111份國內五星飯店住宿券，當天於全通路不限金額下單即享抽獎資格；還有11萬份美食滿額送，包含達美樂比薩套餐共4萬份、鮮茶道飲品共3.3萬份、麥當勞蘋果派共2.5萬份三選一，因數量有限，需搶快登記。

．PChome24h購物

11月10日、11日優惠再加碼，集結彩妝保養品、手錶、運動鞋品牌等推出11元、111元、1,111元限定專區，精選3C家電、生活日用等多款熱銷品類最高瘋省萬元。天天發送的折價券也有升級，全站滿1,500元折111元、滿15,000元折588元、滿30,000折1,111元，還有各品類滿額折價券，每人每天發送近5,000元折價券。

搭配支付及導購回饋加碼折上折，11月10日20:00起LINE Pay限時滿額最高11%回饋、21:00～22:59 LINE購物限時回饋5%、花旗PChome Prime聯名卡最高享42%回饋；11月11日限定國泰世華CUBE卡最高享20%回饋、花旗PChome Prime聯名卡最高享40%回饋。

．蝦皮購物

除了6張全站0元起免運券、商城85折及87折等優惠必搶，最高現省2,000元，提前領免運券再抽台灣虎航1年搭機免運套票，11月11日整天連番推出美妝保養、居家生活、3C家電5折起，限定時段鎖定伊萊克斯 超級完美管家經典版吸塵器、德國百靈3D電動牙刷、飛利浦4人份迷你微電鍋、雅漾舒護活泉水等商品，通通均一價只要1,111元，指定商品小米Pad 5更是破盤下殺只要1元。

鼎王、無老鍋、漢來美食集團等餐廳，以及台北君悅酒店、國泰商旅等高級住宿，11月11日限時推出食宿券最低5折起，於中午12:00準時開搶。另外也可鎖定16個優惠時段開搶的全家Fami霜淇淋、漢堡王 十塊雞塊餐、蝦皮店到店 統一麥香紅茶即享券等熱門飲品點心，其中最低價只要7元。

▲蝦皮購物攜手台灣虎航，在今年雙11祭出「1年搭機套票」年度大獎。（圖／蝦皮購物提供）

．Yahoo奇摩購物

即日起至11月11日正慶期間祭出5大優惠：「狂灑破億折價券、全站下殺1折起」、「消費5000以上最高回饋11,111購物金，最高衝42%回饋」、「超級商城下單加碼登記抽111%」、「凌晨購物再加碼！購物中心凌晨零點到1點滿萬送千；超級商城凌晨零點到2點滿3000登記限量送1111」、「全站11元、1111元限定夯品天天搶」。

．樂天市場

即日起至11月14日上午9:59，攜手站上所有店家推出多重折扣與領券優惠，熱門夯品整點特賣2.9折起，活動期間領優惠券最高現折1,111元，跨店購物最高賺5,000點，刷指定信用卡最高享16%回饋。另外，包含Rakuten Monkeys（樂天桃猿）、樂天Kobo、日本樂天官方旗艦店、日本樂天官方嚴選店及樂天信用卡，也同步推出全店瘋殺5折、樂天點數最高10倍送、專屬折價券現領現折、刷卡享現金回饋等活動。

隨著疫情趨緩，已經規劃好出國旅遊的人，趁雙11訂房有優惠價，於樂天旅遊預定日本飯店領券現折11%，住房完成後享11%點數回饋無上限；於Agoda訂房滿額也能現折200元，再抽樂天點數1,111點。

．生活市集

今年雙11專攻民生用品，特選站內年度熱銷霸品下殺3折起，並祭出「生活幣+LINE POINTS」全站雙點回饋最高達19%、狂撒百萬生活幣贈點等，活動進入正檔波段，即日起至11月14日推出熱銷美食慶典下殺4折起、天天加碼贈點、速食餐券半價等限時優惠，11月11日再送出限量年度最深折扣超夯美食，另攜手街口支付下單滿千再享9折、免運超取7-ELEVEN再送熱拿鐵。

．LINE購物

雙11購物節主打LINE POINTS回饋，LINE購物拼團加碼於11月11日起，一連三天推出期間限定開團即享5%，另攜手人氣直播主推單品最高33%，還有優惠商品最低11元起；LINE禮物祭出「N次方感謝祭」贈禮活動，購買或贈送雅詩蘭黛、歐舒丹、白蘭氏等指定品牌商品享50%超高點數回饋；LINE旅遊推出線上旅展，集結Agoda、Booking.com、HotelsCombined等旅遊電商，下單最高送11%點數回饋，買機票有機會再拿千元旅遊金。

．露天拍賣

雙11主打三大活動，即日起至11月14日上百件熱銷商品每日整點特殺最低2折起，車麗屋汽車百貨、良興電子、讀冊生活、SHARP、益富等指定品牌再享獨家千元折扣；11月10日、11日兩天狂撒優惠折扣碼，超過千元折扣碼任你拿；闖關破任務再抽11,111露幣、PS5、iPhone 14 Pro。雙11當天將再加碼11張運費券，11月全月每人最高領30張，萊爾富則是免領券、不限賣家、不限筆數全站0元免運。

跨境海外購物也有好康，美國eBay推出12國直送最低3折起；韓國Gmarket全館滿1,900元免運直送；泰國PChome Thai近千種商品空運直送，快閃8折起，全館490元免運，同時，加入LINE@社群送50元購物金，銀行優惠使用中信ALL ME卡回饋8%、Pi錢包回饋5%P幣、富邦Ｊ卡回饋10%。

．博客來

「雙11狂購節」主推大牌買就送、加一元多一件、參展商品下殺32折起，每日上午10點、11點、中午12點整點限量推出11元、111元、1111元起秒殺夯品，滿額登記最高送1111點OPEN POINT、7-ELEVEN超商取貨登記送CITY CAFE中杯熱拿鐵。11月11日、12日兩天，全館結帳滿千88折、滿2000元再送200元E-Coupon。

書迷想省荷包要把握「快閃狂購書店」，上萬本新書、暢銷中文書全面66折，加碼活動只到11月10日，買書登記再送麥當勞蛋捲冰淇淋。11月10日至13日「MUJI全館」不限金額結帳85折。

▲博客來11月11日、12日全館結帳滿千88折。（圖／博客來提供）

．樂天Kobo

11月11日至13日全站限時三天，購書滿555元送樂天點數111點活動，閱讀器也有限時優惠9折起，例如10.3吋螢幕的Kobo Elipsa（含觸控筆、保護殼套組），搭配雙11折扣及樂天市場領券現折，現省1,751元，全系列閱讀器再送最高1,100元購書金。只要在樂天市場購買任一閱讀器，可享《射鵰三部曲（亮彩映象修訂版）》電子書套書1,666元獨家加購價。

．遠傳friDay購物

即日起至11月13日，每天上午10點準時開搶「11特殺專區」，每日嚴選4項商品，祭出1折、11元、11%優惠等，例如鍋寶內陶瓷保溫瓶只要69元就能到手；官網每天可領取4850元折價券，11月11日再送出2222元好用券，遠傳心生活會員再享獨家加碼，11月10日、11日限時兩天遠傳幣折抵放大5倍，1遠傳幣可折抵5元，最高折抵2000元。

新服務「再轉轉」的數十萬件商品也有5折驚喜優惠，11月11日11:11再推出限時1小時1折價，iPhone 14、40吋液晶電視、黃金手鍊、Switch、Panasonic吹風機、Mdovia全自動義式咖啡機、雅詩蘭黛特潤修護夢幻組等夯品，或是北捷聯名咖啡組、造型悠遊卡等北捷限量熱門商品，最低只要1折，甚至是1元帶走北捷嚴選歐客佬、黑沃聯名咖啡組。

．ShopBack

暖慶期間，每天上午10點到下午2點，不限金額下單即抽最高1,111元獎勵金，上午10點還能拚手速搶購物紅包、獎勵金及50%現金回饋的蝦貝券，到指定頁面天天簽到，免下單拿最高1,111元獎勵金與購物紅包。

雙11當天首兩小時推出限定加碼與簽到任務，淘寶天貓最高現金回饋29%、蝦皮購物16%，除了限時閃購優惠，從民生用品、美食雜貨、3C家電、時尚美妝到旅遊體驗，全天有百檔加碼回饋，例如Disney+首次訂購年付方案699元現金回饋，等於一個月只要175元不到；Surfshark VPN最高100%現金回饋，搭配首購任務，等於下單賺300元再送VPN一年不用錢。