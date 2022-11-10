手刀搶！高雄星級飯店「每人1111」　月底前免費升等還可搭摩天輪

▲義大皇家酒店豪華家庭房，打開窗戶就能看到摩天輪。（圖／義大皇家酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

雙11不再只有電商搶生意，現在飯店也推出快閃活動，要分食購物商機。高雄福華大飯店推出超殺優惠，入住豪華雙人房每人最低1,111元起，餐飲部分最低111元起；4人入住義大皇家酒店，每人也是1,111元，本月底前入住還免費升等房型，打開窗戶就能直接看到摩天輪。

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▲高雄福華大飯店推出限時優惠，入住豪華單床房享每人1111元起。（圖／高雄福華大飯店提供）

手刀開搶！高雄福華大飯店即日起至11日，於飯店官網開放豪華雙人房快閃優惠，每人只要1,111元起，每房2,222元起。可適用11/11~2023/01/19入住，入住豪華雙人房一晚(不含早餐)，周六每房加600元，國定假日每房加價1,000元。此專案可免費使用健身房、游泳池、兒童遊憩空間，現場可享加購早餐免一成服務費。原價8000元，現享27折優惠。

▲高雄福華大飯店江南春「酸菜白肉鍋」。（圖／高雄福華大飯店提供）

入住飯店也要享受美食，飯店個是招牌料理也同樣推出優惠，單月能賣上千鍋的江南春「酸菜白肉鍋」，優惠只要711元；珍珠坊暢銷料理的「古早味芋香米粉鍋」，優惠價每鍋411元；網美咖啡廳HOVII Café的招牌伴手禮起司棒或金磚都只要111元。冬天就要吃鍋當然少不了的Smile One精緻涮涮鍋，此次活動也推出雙人套餐優惠價1,111元。

▲義大皇家酒店。（圖／義大皇家酒店提供）

位於南臺灣渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店，自11月11日起至15日止推出限時5天快閃活動，透過飯店官網訂房，於今年12月30日前的周日至周五平日，住宿雅緻家庭房一晚且含自助式早餐四客，四人同行、每人只要1,111元(一成服務費另計)。

▲義大皇家酒店雅致家庭房。（圖／義大皇家酒店提供）

不僅如此，若11月30日前入住，飯店再替你加碼，免費升等至面義大世界摩天輪的豪華家庭房，還贈送摩天輪券，朋友或家人一起旅行不寂寞，每日僅限量10間。