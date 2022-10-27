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全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺！超過300項優惠　囤貨趁現在

▲▼全聯賣場，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心迎來史上最殺「超級省週年慶」，超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

婆婆媽媽、小資族、煮夫主婦就等這時候！全聯福利中心迎來史上最殺「超級省週年慶」，10/28~12/1推出超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」外，更結合全支付優惠消費滿千送1000點，再搭配PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。

▲▼全聯推出史上最殺「超級省週年慶」，超過300項商品買1送1、第2件5折。（圖／全聯提供）

▲全聯推出史上最殺「超級省週年慶」，超過300項商品買1送1、第2件5折。（圖／全聯提供）

全聯「超級省週年慶」於10/28~12/1展開，除了超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，實體門市每週六日使用PX Pay儲值金全額支付，單筆每滿1000元，贈800福利點，等於回饋8%；若想要讓荷包省更多，福利卡友使用全支付全額支付單筆每滿1000元，贈1000福利點，最高回饋10%。

如果還想更聰明省荷包，可在超級省週年慶期間，只要以全支付綁指定銀行信用卡，在每逢週六、日於實體門市消費每滿1000元享10%福利點回饋，搭配銀行卡友日滿1000元享3%福利點回饋(不累贈)，以及滿月紅利最高可享3.1%回饋，合併上述優惠，等於最高可享16.1%福利點回饋，可謂是史上省最大。而每週六日印花也加碼，單筆每滿600元，贈送6枚德國雙人印花。

超級省週年慶期間，福利卡友單筆每滿400元，還可抽1萬福利點，等於送出1千元，共1000個名額。而為鼓勵消費者自備購物袋，福利卡友單筆每滿400元且「自備環保袋」之交易（該筆交易未購買全聯購物袋、雙北兩用袋等）加碼抽100萬福利點，等同於10萬元，共計10名。另外推出家庭清潔用品(除蟲/防蟲劑除外），單筆每滿399元，現折40元。

▲▼全聯推出史上最殺「超級省週年慶」，超過300項商品買1送1、第2件5折。（圖／全聯提供）

▲▼超級省週年慶也推出一系列換購活動。（圖／全聯提供）

▲▼全聯推出史上最殺「超級省週年慶」，超過300項商品買1送1、第2件5折。（圖／全聯提供）

超級省週年慶也推出一系列換購活動，其中最具話題的是全聯首次與Gogoro合作，推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL BELT福利點超值購」，限量500台，只要使用1000福利點+2988元購車訂金，並且到Gogoro門市完成尾款支付79,992元，即可獲得4大回饋，包括：Gogoro帶輪可摺疊購物袋，價值1280元；Gogoro收納型保冷/保溫袋，價值1080元；全聯買菜金3萬福利點，價值3000元；搭配政府最高可補助27,300元，合計最高現賺32,660元。

同時於PX Pay轉轉樂推出加碼抽活動，扣除100福利點，將有機會轉中1萬福利點，每玩PX Pay轉轉樂3次以上者，即可獲得抽「Gogoro VIVA XL Belt(市價82,980元/台)」資格一次，玩6次有2次抽獎資格，玩越多次中獎資格越多。

而活動期間於全聯門市出示PX Pay成功升級「全支付」畫面，即可獲得「Gogoro口罩」一份，各店限量100份，送完為止。目前Gogoro在全台的全聯，已佈建超過230處GoStation電池交換站點，是零售通路中最多的合作夥伴。此外，高雄鳳山保南門市則有TESLA 超級充電站，未來也會陸續再設置。

除了省能源外，全聯也鼓勵消費者愛用購物袋，特別與台灣精品包袋品牌deya推出點換購活動，以「機能與環保」為概念，訴求「有健康的海洋，才有健康的地球」，品牌海洋環保系列主打從海底廢棄的漁網、垃圾、寶特瓶作為原料，透過層層技術處理製成紗線，製成每一款環保包，以行動支持環境永續發展。10/28~12/1推出以100%回收寶特瓶製成的回收紗包款共4款，只需200福利點，加價470元~819元，即可享市價48折起的優惠。

▲▼全聯推出史上最殺「超級省週年慶」，超過300項商品買1送1、第2件5折。（圖／全聯提供）

▲全聯推出史上最殺「超級省週年慶」除了超過300項商品買1送1、第2件5折；還有多項換購、省荷包回饋。（圖／全聯提供）

全聯在超級省週年慶活動期間，共有超過300項商品「買1送1、第2件商品5折」優惠，囤貨就趁現在！像是DARLIE好來極致護齦口內潤澤牙膏蘆薈玻尿酸120g，全聯搶先上市，即日起至11/17買1送1。全聯也獨家開賣倍潔雅蝶舞輕柔抽取式衛生紙120抽*10包、蘇菲Airfit Slim衛生棉，統統「買1送1」。還有三好米星川米1.5kg(二等米)、維力大炒一番－九層塔蛤蜊風味等商品也都買1送1。

▲▼全聯持續推動永續發展策略，四大方向包括循環減塑、永續農業、減碳綠能、惜食減廢。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯持續推動永續發展策略，四大方向包括循環減塑、永續農業、減碳綠能、惜食減廢。（圖／記者林育綾攝）

同步推出保護9大動物的友善商品，讓消費者只要購買相關產品，就能一起愛護土地、友善環境。像是致力老鷹的生態保育持續推動「老鷹紅豆」相關商品；還有強調以友善農法，不灑農藥，並設棲架讓黑翅鳶捕獵田鼠的「黑翅鳶生態米飯」； 夏天也推出「貓頭鷹鳳梨」；開發讓水雉鳥寶寶持續成長的「官田菱雉菱」多樣調理熟食商品。

業者也特別推薦Read Bread選用通過「動物福利標章」稽核驗證的花蓮吉蒸牧場優質乳源，讓消費者享受頂級產品時，也能為改善台灣乳牛環境盡力，包括小農鮮奶吐司、 小農鮮奶巨大棒，以及新品「小農鮮奶哈斯麵包」。10/28~12/1 Read Bread小農鮮奶系列商品全面88折；至於對環境最友善的OFF COFFEE 100%使用雨林聯盟認證咖啡豆，持續推出自帶杯現折8元優惠。

▲▼全聯持續推動永續發展策略，四大方向包括循環減塑、永續農業、減碳綠能、惜食減廢。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯持續推動永續發展策略，四大方向包括循環減塑、永續農業、減碳綠能、惜食減廢。（圖／記者林育綾攝）

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