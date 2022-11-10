阮昭雄搶蔣萬安立委席次　媒體人曝背後2目的：國民黨別中計

▲民進黨台北市議員阮昭雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日正式宣布請辭台北市第3選區立委，民進黨台北市議員阮昭雄立即表示投入立委補選，引來各界關注。對此，媒體人朱凱翔經營的粉絲專頁「不演了新聞台」分析，其實這背後有兩個目的，喊話藍營「別中計，無視就好」。

蔣萬安今早前往北投自強市場掃街拜會，拜會前接受媒體採訪被問到辭立委一事表示，這是一個決心態度的展現，「我要展現決心，台北市已經停滯八年，世界變化之快，我要展現破斧沉舟決心，台北沒有辦法等下去，我在此宣佈正式宣佈請辭立委，為台北打拼」。

阮昭雄隨後表示，自己決定接下立委補選戰場以及勝選的準備，並稱蔣萬安在選戰最後16天，被逼到必須透過請辭立委來展現決心；反倒是民進黨台北市長候選人陳時中穩紮穩打，民調持續往前看好，「我也會和阿中一起繼續努力。」

朱凱翔分析，阮昭雄投入補選，一是為了要讓補選話題淡化蔣萬安請辭的媒體效益，二是要挑撥國民黨內在這個選區的兩位強棒，台北市議員王鴻薇與徐巧芯，目的是要創造新的話題來壓蔣萬安請辭的效益。

朱凱翔狠酸，「昭雄兄連市議員都被趙怡翔擠掉了，難道中山區立委會輪到他選嗎？」要國民黨別中計，無視就好。

蔣萬安宣布請辭立委後，也讓立委補選提早開打，徐巧芯與王鴻薇已強調，連任議員才是首要任務，不主動爭取立委補選提名；而綠營方面，除了已表態的阮昭雄，卸任民進黨市黨部主委、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農的動態也備受外界關注。