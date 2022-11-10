發合法文宣還被告？　徐定禎陣營批鍾東錦：奧步恐嚇基層民眾

▲苗栗文宣大戰，徐定禎、鍾東錦陣營互控。（圖／徐定禎競選團隊提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣長選戰白熱化，在上月國民黨候選人謝福弘陣營指控無黨籍候選人鍾東錦惡意檢舉合法文宣後，民進黨候選人徐定禎陣營也揭發，競選總部委託派報社協助派發合法文宣，卻遭到鍾東錦提告遭警方帶回警局。民進黨立委羅致政10日受訪批評，其文宣內容有署名，鍾陣營卻用恐嚇的方式來嚇阻，「只准黑道發文宣，不讓正派的人發文宣嗎？」不過鍾陣營反批徐定禎陣營發送不實文宣。

▲徐定禎文宣正反面。（圖／徐定禎競選團隊提供）

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦批評綠營抹黑。（圖／鍾東錦競辦提供）

據指出，徐定禎陣營近日發放文宣，內容引述過去記者會及新聞媒體曾經揭露過的公開資訊，向苗栗縣民訴求「這場選舉不是藍綠之爭，而是『黑道』與『正派』之間的選擇」。然而，徐定禎競選總部發言人曾玟學今天指出，競選總部委託派報社協助派發合法文宣，卻受到鍾東錦的濫用法律資源提告遭警方帶回警局。

曾玟學指出，地方勢力不斷使出奧步，打壓基層民眾，徐定禎競選團隊呼籲鍾東錦不要用訴訟恐嚇鄉親，還給苗栗正派、正向的選舉風氣。

羅致政也表示，實際上，這波文宣在製作之前，都有給律師看過，為了表示負責，徐定禎也在上面簽名了，無論從形式或內容來說都是合法的，但是鍾東錦陣營卻試圖用恐嚇的方式來嚇阻，實際上鍾陣營自己也有發放過文宣，難道是「只准黑道發文宣，不讓正派的人發文宣嗎？」

對於綠營指控內容，鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應，文宣內容所指涉的殺人、白手套和坤輿事件，都並非事實，針對坤輿案鍾從頭反對到底，因此競總已透過律師團提出妨害名譽以及意圖使人不當選等告訴，期望透過司法端選風。

▲民進黨苗栗縣長候選人徐定禎近日直接點名要「終結黑金」。（圖／民進黨提供）