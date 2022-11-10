蔣萬安辭立委　阮昭雄搶先宣布參選：幫立院增加進步力量

▲民進黨台北市議員阮昭雄。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布辭去立委職務，全力投入市長選舉。針對未來北市第3選區（中山、北松山）的立委補選，民進黨議員阮昭雄今宣布參選；對於過去經營大安文山，這次卻跨區參選，他表示，「不管到哪個選區，都希望有更多好朋友大家一起努力」，未來黨不管提名誰，我也都會全力支持。

阮昭雄說，今天非常震撼的是蔣萬安宣布辭去該區立委，自己本身是中山區的孩子，在中正國小、大同國中念書，「那地方是我非常熟悉的生活圈，如同我在臉書所寫，這是我生長的地方，既然有這機會，希望回到成長過的地方服務，所以宣布參與這次立委補選」。

而過去曾表態要投入大安文山立委選舉，阮昭雄說明，當時對外說法是希望多幫進步力量增加1席，因此並沒設定選區，「不管到哪個選區，都希望有更多好朋友大家一起努力」。

阮昭雄說，今天不只是自己的團隊，之前當過辦公室主任、目前正在競選士北議員的林延鳳也特別來支持，板橋區的黃淑君剛好來辦公室討論服務案件，也說既然宣布參選，就會全力以赴支持。

「其實在蔣委員宣布辭立委後，我的line、電話很多人打進來。」阮昭雄說，有支持者喊話，既然是中山區長大的孩子，有這機會就要回到生長的地方幫鄉親服務，「我覺得這是個未來在台灣政壇中如何幫立院多增加1席進步力量，我想我是義無反顧」。

另外，該區還有梁文傑、王世堅等實力堅強的議員也被點名，阮昭雄說，在去年10月3日宣布備戰立委、同時放棄議員連任，其實抱持著未來在國會中如何幫民眾發聲，「既然已經對外表示意見，會全力爭取各方面支持、贏得這場勝選」。

而該區還有已經選過立委的民進黨市黨部主委吳怡農，也被點名參選，阮昭雄說，這段時間跟吳怡農合作無間，包括18歲公民權也多場合體、共同宣導，「我想我會爭取吳怡農對我的支持，希望過程中，未來黨不管提名誰，我也都會全力支持」。