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候選人看板「一生懸念」網笑翻！團隊解釋：沒有誤用或濫用日文喔

▲▼ 。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲候選人的競選標語引發討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不知道有沒有人可以指教一下這句話的意思？」有網友日前PO出一張候選人的宣傳看板照，只見上面寫著「一生懸念 南寮發展」，就有人認為，候選人應該是想寫日文的「一生懸命（用盡全力去做某件事之意）」，紛紛笑翻。對此，候選人趕緊解釋不是誤用，「一生都會懸著一個信念，希望南寮可以好還要更好！」意外譜出競選小插曲。

發文網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，只見主角是新竹市北區市議員參選人彭昆耀，他的宣傳看板上印有「一生懸念 南寮發展」。其中一句「一生懸念」引發熱論，不少人猜測，彭昆耀或許是想用日文的「一生懸命」卻打錯，紛紛笑呼，「還好不是一生殘念（可惜、遺憾之意）」、「一生都是懸念也太可憐。」

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對此，候選人團隊趕緊解釋，「我們一直知道『一生懸命』的意思喔！在決定競選標語之前，我們都已經查過所有用語的正確的意思了」，強調他們的「一生懸念」不是誤用或濫用日文，而是想用中文表達「一生會一心懸著一個信念要家鄉更好。」之後彭昆耀還發文，「一生懸念 南寮發展，是我對地方的掛念，是我對鄉親的承諾，更是我一生打拼奮鬥的理念」，希望繼續服務南寮鄉親。

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