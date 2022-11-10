高虹安負面聲量比陳時中高4倍　學者：林耕仁強攻幫綠營做嫁衣

▲「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」針對全台12家有線和無線電視台，從10月29日至11月04日做出一週的監看統計。（圖／2022年電視選舉新聞學者監測聯盟）



記者陶本和／台北報導

距選舉投票進入最後倒數，根據「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」指出，民眾黨新竹長候選人高虹安最近的負面聲量爆表，比民進黨台北市長候選人陳時中高出4倍；而從政黨角度來看，民眾黨負面新聞大幅成長，民進黨正面新聞則倍增，國民黨的正面新聞也倍減。

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」針對全台12家有線和無線電視台，從10月29日至11月04日做出一週的監看統計，10日召開記者會公佈第四次觀測結果。參與「監測聯盟」的學者包括：中山大學廖達琪，台藝大賴祥蔚，世新大學林佳欣、蘇建州，銘傳大學杜聖聰，文化大學鈕則勳，玄奘大學陳偉之、邱琪瑄，及政治學者柳金財。

鈕則勳指出，高虹安超車陳時中登上全台新聞聲量女王，主要是受到綠軍和藍軍的林耕仁交相攻擊，藍綠夾殺產生「共伴效應」；但深入分析，林耕仁打高虹安，實際上是讓綠軍獲得喘息機會，反而是幫沈慧虹做嫁衣；而林佳欣分析，在新竹風城，藍軍帶著大量證據拚命打白軍，殺傷力不容忽視，民進黨沈慧虹的聲量看似邊緣化，但她一點也不吃虧。

杜聖聰指出，高虹安的負面聲量雖然超高，連帶使得新竹市的選情比台北市更受關注，這在台灣自治史上還是頭一遭，但是否會影響新竹市長選情，目前還很難說；不過，高虹安的負面聲量高達174則，沈慧虹的負面聲量則只有1則。他認為，對比這麼明顯，這一定會牽動政黨接下來的操作，也一定會影響選票在手的新竹市民。

柳金財觀察，民進黨本週就是在打正面宣傳戰，民進黨正面聲量是負面聲量的四倍（230則／55則）；國民黨的正負面聲量比則只有1.3倍（149／117）；泛民眾黨更是被打趴，正負面聲量比只有0.3倍（64／198），這恐怕會影響泛民黨的形象及支持度。