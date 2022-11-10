　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林「鬼切三寶」！女駕駛綠燈起步就往右鑽　慘遭聯結車擊落

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮9日上午發生一起聯結車與自小客車追撞車禍意外，雖僅釀車損、未造成人員受傷，但追撞過程被後方車輛行車記錄器完整拍攝，透過網路轉貼後引起民眾熱議，直指遭追撞的自小客車是「鬼切三寶」。 Youtube「大車蒟蒻」受訪表示，盡量不要在大型車前面變換車道「保護自己的安全」。

▲雲林西螺鎮昨日上午發生聯結車與自小客車追撞車禍意外，追撞過程被記錄下來透過網路轉貼後引起民眾熱議，直指遭追撞的自小客車是「鬼切三寶」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林西螺鎮昨日上午發生聯結車與自小客車追撞車禍意外，追撞過程被記錄下來透過網路轉貼後引起民眾熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

行車記錄器畫面中，銀色自小客車緊跟在大卡車後方於車道內線停等紅燈，外線車道與其並排停等紅燈為一輛聯結車，當燈號一轉為綠燈，銀色自小客車隨即同步打右轉方向燈突然切到外車道，企圖閃過前方起步較慢的左轉大卡車，未料右側聯結車根本沒發現自小客車要切車道，而發生追撞事故，剛起步撞擊力不大，但自小客車明顯彈了幾下，仍令人驚嚇。

▲雲林西螺鎮昨日上午發生聯結車與自小客車追撞車禍意外，追撞過程被記錄下來透過網路轉貼後引起民眾熱議，直指遭追撞的自小客車是「鬼切三寶」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局說明，一名廖姓女子駕駛銀色自小客車，行經西螺鎮興農西路、西崙路口前，由內側車道跨越雙白線變換車道，與同向外側車道一輛曳引車發生碰撞，造成車輛受損，所幸沒有人受傷。

廖女違反道路交通管理處罰條例48條1項2款規定，可處600-1800罰鍰，警方依法告發。

▲雲林西螺鎮昨日上午發生聯結車與自小客車追撞車禍意外，追撞過程被記錄下來透過網路轉貼後引起民眾熱議，直指遭追撞的自小客車是「鬼切三寶」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

Youtube「大車蒟蒻」接受媒體訪問表示，就影片中的車禍情況，無論是大、小車都一樣，突然鬼切都很難預料，加上示範視角畫面可以看見，小車緊鄰車旁時打方向燈根本看不到，因為我們坐的位置高低落差太多，鬼切搶車前道就會發生很多如煞不住、死角追撞等等狀況，所以呼籲大家要盡量遠離大車「保護自己的安全」。

▲雲林西螺鎮昨日上午發生聯結車與自小客車追撞車禍意外，追撞過程被記錄下來透過網路轉貼後引起民眾熱議，直指遭追撞的自小客車是「鬼切三寶」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲Youtube「大車蒟蒻」示範視角畫面可以看見，小型車（左下角白車）緊鄰車旁時打方向燈根本看不到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►睽違一甲子！西螺福興宮太平媽起駕　古香路遶境笨港會香

►雲林縣長選戰五五波　村長候選人開PK賭盤被逮「下注金額135萬」

►帶職參選是否辭立委？劉建國：不會因誰做什麼動作就跟進

►「自詡」、「瞠目」不會念　蔣萬安自爆：被兒子罰念罰寫30遍

►雲林臺西鄉候選人樁腳賄選1票2000　檢警查扣22萬現金...1人收押

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
福來喜歡迎球團談約　中信兄弟回應了
快訊／徐巧芯爆「LINE對話」　陳時中競總：沒有任何人跟無良
SOGO周年慶湧千人長龍！　33歲男排13小時搶小熊
館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」
LIVE／徐巧芯摃陳時中！起底無良公關　北市長民調詭譎交叉
快訊／藍衣男闖真理大學女宿！　狂敲門大喊：快出來
美女候選人出車禍！　女騎士遭撞飛急救中
加盟廖老大！他想歇業「沒捐3千」竟收存證信函　下場超慘
10枚東森幣換「50元」！　剩300份快搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駁羅文嘉貼「紅媒」標籤　中天電視提告求償1元再吞敗

黑幫討債設鴻門宴　夫妻遭上銬痛扁灌迷藥「家裡還被搶300萬」

快訊／抓到了！后里土地公槍擊案　警12小時內逮人

台南槍手8分鐘連開88槍！騎車奔1.5km警告謝財旺、郭再欽

警上門搜查男眼神飄向「這一包」　內藏2槍12彈...辯友人借放

快訊／藍衣男闖真理大學！狂敲女宿門大喊：快出來　女大生嚇壞

槍手火力超強！鐵門「彈孔累累」射成蜂窩　謝財旺服務處現況曝

罹癌牧師吃「鹿胎盤膠囊」胸悶不治　直銷員勸別就醫挨告結果曝

美女候選人衰事連連！錢放「傳奇小藍」被偷　又把騎士撞進ICU

8000元幫辦活動「買外套+蛋糕」　竹東里長候選人涉嫌賄選

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

野生陳庭妮「西門町賣地瓜球」　友人笑：妳副業喔？..還原擺攤真相

駁羅文嘉貼「紅媒」標籤　中天電視提告求償1元再吞敗

黑幫討債設鴻門宴　夫妻遭上銬痛扁灌迷藥「家裡還被搶300萬」

快訊／抓到了！后里土地公槍擊案　警12小時內逮人

台南槍手8分鐘連開88槍！騎車奔1.5km警告謝財旺、郭再欽

警上門搜查男眼神飄向「這一包」　內藏2槍12彈...辯友人借放

快訊／藍衣男闖真理大學！狂敲女宿門大喊：快出來　女大生嚇壞

槍手火力超強！鐵門「彈孔累累」射成蜂窩　謝財旺服務處現況曝

罹癌牧師吃「鹿胎盤膠囊」胸悶不治　直銷員勸別就醫挨告結果曝

美女候選人衰事連連！錢放「傳奇小藍」被偷　又把騎士撞進ICU

8000元幫辦活動「買外套+蛋糕」　竹東里長候選人涉嫌賄選

世足大嫂團／阿根廷「天菜前鋒」辣模女友超全能　斜槓歌手演員

高端會議紀錄草稿完成！薛瑞元曝公開時間：通常一個月「這次盡快」

BLACKPINK高雄站4.5萬張完售！　「20萬人上線1分鐘搶光」粉絲哭了

懶得洗碗！她喊寧願選擇外食　釣出一票人+1：超麻煩

男被11名惡男包圍斬首　「斷頭當足球踢」滾50公尺遠嚇壞路人

快訊／全台搶看魔獸！　雲豹主場門票不到5分鐘完售

黃珊珊批蔣萬安YouBike政見草包　陳時中：大概有感而發

駁羅文嘉貼「紅媒」標籤　中天電視提告求償1元再吞敗

李克強訪柬宣布「再援助2億人民幣」　中柬簽署10餘項雙邊合作文件

福來喜歡迎球團談約　中信兄弟回應了

社會熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

快訊／輩分比茶董高！「台版柬埔寨」大姐頭落網

5歲女童當街遭性侵　4歲妹發抖目睹

62歲父接9歲女遭追撞　父女殞命

社福團體憂菸防法躺立院　 演行動劇叫立委起床

花蓮5歲女童遭性侵　警逮同村噁狼

人蛇家族專賣台人赴柬　財通園區內幕曝

小黃路中無敵大迴轉　害騎士撞上吐血昏迷

媳婦遭公公性侵8次　二審判刑4年6月

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

台南議員服務處遭掃射畫面曝　槍手狂轟30槍逃逸

更多熱門

相關新聞

美女候選人錢放被偷　又把騎士撞進ICU

美女候選人錢放被偷　又把騎士撞進ICU

時代力量左楠區市議員候選人鄭侑青，上月才被竊賊偷走車內的1萬8600元現金，沒想到才隔3個禮拜，清晨開車出門時，傳出與機車騎士發生擦撞，女騎士於加護病房觀察中。

台版柬埔寨案再逮3人　迷昏女受害者想「處理」

台版柬埔寨案再逮3人　迷昏女受害者想「處理」

選戰最後17天　盧秀燕今起請假拚「9連勝」

選戰最後17天　盧秀燕今起請假拚「9連勝」

台南槍手兩地狂轟88槍！黃偉哲陣營郭再欽住處也遭掃射

台南槍手兩地狂轟88槍！黃偉哲陣營郭再欽住處也遭掃射

西螺福興宮太平媽　起駕古香路遶境會香

西螺福興宮太平媽　起駕古香路遶境會香

關鍵字：

車禍追撞西螺鎮雲林連結車三寶鬼切影音

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

麥當勞真的變「麥當當」了！

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

賴慧如月經三個月沒來緊急驗孕

俄羅斯宣布　從赫爾松撤軍

即／父載9歲女下課遭車撞飛不治

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

裝潢吵到鄰居「連3戶登門抱怨」！網曝2招神解

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面