雲林「鬼切三寶」！女駕駛綠燈起步就往右鑽　慘遭聯結車擊落

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮9日上午發生一起聯結車與自小客車追撞車禍意外，雖僅釀車損、未造成人員受傷，但追撞過程被後方車輛行車記錄器完整拍攝，透過網路轉貼後引起民眾熱議，直指遭追撞的自小客車是「鬼切三寶」。 Youtube「大車蒟蒻」受訪表示，盡量不要在大型車前面變換車道「保護自己的安全」。

▲雲林西螺鎮昨日上午發生聯結車與自小客車追撞車禍意外，追撞過程被記錄下來透過網路轉貼後引起民眾熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

行車記錄器畫面中，銀色自小客車緊跟在大卡車後方於車道內線停等紅燈，外線車道與其並排停等紅燈為一輛聯結車，當燈號一轉為綠燈，銀色自小客車隨即同步打右轉方向燈突然切到外車道，企圖閃過前方起步較慢的左轉大卡車，未料右側聯結車根本沒發現自小客車要切車道，而發生追撞事故，剛起步撞擊力不大，但自小客車明顯彈了幾下，仍令人驚嚇。

西螺警分局說明，一名廖姓女子駕駛銀色自小客車，行經西螺鎮興農西路、西崙路口前，由內側車道跨越雙白線變換車道，與同向外側車道一輛曳引車發生碰撞，造成車輛受損，所幸沒有人受傷。

廖女違反道路交通管理處罰條例48條1項2款規定，可處600-1800罰鍰，警方依法告發。

Youtube「大車蒟蒻」接受媒體訪問表示，就影片中的車禍情況，無論是大、小車都一樣，突然鬼切都很難預料，加上示範視角畫面可以看見，小車緊鄰車旁時打方向燈根本看不到，因為我們坐的位置高低落差太多，鬼切搶車前道就會發生很多如煞不住、死角追撞等等狀況，所以呼籲大家要盡量遠離大車「保護自己的安全」。

▲Youtube「大車蒟蒻」示範視角畫面可以看見，小型車（左下角白車）緊鄰車旁時打方向燈根本看不到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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