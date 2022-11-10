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接送遇死劫！桃園父女遭撞飛雙亡　目擊者：爸爸肉身護女兒

▲▼9歲女童的生母表示，這次意外她也不知道該如何面對處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲9歲女童的生母表示，這次意外她也不知道該如何面對。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市中正路鬧區9日傳出一起2死車禍，當時陳男（62歲）騎機車載9歲的女兒下課返家，不料途中遭後方小客車追撞，噴飛撞上中央分隔島雙雙殞命。有目擊者指出，事發時疑似爸爸護住女兒，救護人員急救時是把爸爸身體翻開，才看到女兒在爸爸身體下面。

警方調查，肇事的小客車駕駛（68歲）是農夫，在桃園市區擁有土地，平日以務農耕作維生。初步了解，事發的中正路原有3線道，但因捷運施工，路幅縮減，經常出現汽機車搶道的情況；昨下午1時許，肇事男子開車行經該路段，因超車不當、未保持安全距離而追撞上前方雙載機車，導致父女2人雙雙重傷殞命。

女童吳姓生母說，她與死者陳男沒有婚姻關係，但共同育有9歲女兒，約定寒暑假會帶回中部住處照顧，平日上則由陳男負責接送上下學。

吳女表示，陳男平日負責接送女兒，她有特別要求親自接送，且要開車不能騎車，沒想到這次騎車就發生意外，她也不知道該如何處理後續的事情。

另據相關人士指出，第一台被死者機車波及的女騎士，有看到陳男疑似護住女兒，當時救護人員翻開陳男時，看到女兒壓在爸爸身體下面，救護人員立即搶救，但仍回天乏術。

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