東華大學外環道變黃泉路！2生自撞亡僅距1.5km　學生反對區段測速

▲東華大華兩學生自撞亡地點示意圖。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、戴上容、劉人豪／花蓮報導



國立東華大學一名19歲洪姓大二學生，10日上午9點多騎機車在校內自摔撞上路樹不治；去年同一天，2021年11月10日，一名20歲謝姓女大在校內騎車失控衝撞燈桿不治。兩名學生自撞都是在外環道路，兩個地點距離約1.5km。

洪姓大二學生，10日在校園內不明原因自摔撞上路樹，頭部重創、當場失去呼吸心跳，校安人員第一時間為學生CPR，男大生經送慈濟醫院搶救後仍不治。校方表示，事故地點在學校校園內西外環道靠近學人宿舍路段，事故地點非彎道，目前事故原因還在了解中。

▲▼ 東華大學一名男大生10日騎車自摔，送醫不治 。（圖／記者柯政誟翻攝）

東華大學去年11月10日也曾發生學生自摔身亡意外，一名20歲謝姓女大生晚上運動結束後，從體育館騎車要回宿舍，行經外環彎道時突然自摔滑行10多公尺撞上路邊燈柱，救護人員趕到後一邊急救一邊將人送醫，但謝女最後仍宣告不治。

兩名學生自撞地點，分別是外環道路靠近足球場路段、外環道路靠近學人宿舍路段，兩地點距離約1.5km。

校長趙涵捷指出，由於校園外環道機車事故不斷發生，原本學校規劃在外環道設置區段測速，但尊重學生反對意見，最後通過改以2支移動式測速照相來處理，不過和這次事故地點是不同區域，未來仍希望與學生討論，透過區段測速的實施來降低車速。