帶職參選是否辭立委？劉建國：不會因誰做什麼動作就跟進

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一大選進入倒數，帶職參選話題沸騰中，全台帶職參選縣市首長的立委有多位，民進黨提名雲林縣長候選人劉建國也在其中，針對次否請辭立委，劉建國8日表示，「每個人都有自己的方式」，到一定程度會再公布。

▲民進黨提名雲林縣長候選人劉建國回應帶職參選話題，劉建國表示，每個人都有自己的主體與選戰策略方式，彼此間互相尊重，不會因誰做什麼動作就必須起而傚之。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劉建國為現任立法委員，帶職參選的他今日於虎尾鎮掃街拜票，對於是否會辭立委，劉建國回應，這次的競選對手國民黨候選人張麗善4年前是不分區立委，在競選縣長過程中也未辭去立委職務，他認為這是制度使然，雲林縣的狀況與其他縣市不能等同之來做類比。

劉建國表示，競選總本部將會作出相關的因應，基本上在人民於選舉上的訴求為重點，應該做何種相關應變，會在一定的程度之內對外做更慎重的說明。對於若有人先辭立委，劉建國則說，每個人都有自己的主體與選戰策略方式，彼此間互相尊重，不會因誰做什麼動作就必須起而傚之。

對此，國民黨提名雲林縣長候選人張麗善受訪表示，4年前是以破釜沈舟心情辭立委，一直希望為雲林鄉親做更多事情，負起責任所以決定後即辭立委、絕不眷戀，現在夾著立委頭銜參選縣長的候選人，自己要有定見，甚至要能禁得起鄉親考驗，起初選立委到目前為止時間才過半，還有很多責任要完成，希望候選人也要有同樣心情「不要腳踏兩條船」，尤其政治人物「無論面對政治或感情，誠實是最好對策」。

張麗善說，所以如果能夠誠實面對對所有鄉親，將要選縣長的理念及與本身想投入縣長職務，未來是否能夠完全承擔此重責大任，這不僅是自己要挑戰自己，也是民眾給予考驗的部分。

▲張麗善4年前競選縣長毅然請辭立委職務，今受訪表示，希望候選人也要有同樣心情「不要腳踏兩條船」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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