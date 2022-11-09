雲林臺西鄉候選人樁腳賄選1票2000　檢警查扣22萬現金...1人收押

▲雲林地檢署偵辦臺西鄉候選人樁腳賄選案，警方查扣22萬餘元約談26人，三名樁腳具保候傳、1人收押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署指揮偵辦縣議員陳姓候選人、臺西鄉長李姓候選人、許姓村長候選人之樁腳賄選案件，11月7日約談4人及選民22人到案，警方於現場查扣現金22萬7千9百元。案經檢察官訊問後， 以樁腳許男、許男、林男等3人涉犯交付賄賂罪聲押，另樁腳許男10萬元交保。法院開庭後裁定將林收押，許姓2人分別以4萬、12萬元交保。

雲林地檢署表示，林縣議員陳姓候選人、臺西鄉長李姓候選人、許姓村長候選人之樁腳許姓男子（78歲）等4人以議員每票現金1000元、鄉長每票2000元、村長每票1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持特定候選人，約定為一定投票權之行使，形成結構性賄選，因而涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警積極蒐證，於7日約談樁腳、選民共26人到案說明，檢察官偵訊後，認為樁腳許男（79歲）、許男（63歲）、林男（43歲）等3人涉嫌犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押，法院羈押庭法官訊後以許男2人身體狀況不佳，分別以4萬元、12萬元交保，樁腳林男則准以羈押。

▲雲林地檢署偵辦臺西鄉候選人樁腳賄選案，警方查扣22萬餘元、手機通訊器具、宣傳品及名單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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