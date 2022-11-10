雲林縣長選戰五五波　村長候選人開PK賭盤被逮「下注金額135萬」

▲警方查獲雲林縣長選戰PK賭盤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

選戰進入倒數，雲林西螺警分局在麥寮、崙背鄉及西螺鎮3地區共查獲三件雲林縣長選舉賭盤「候選人張麗善、劉建國讓票盤」與「2位縣長候選人PK」案件，案經報請雲林地檢署指揮偵辦，清查下注記錄金額逾135萬，警方調查後將李姓等6名犯嫌於昨（9）日移送雲檢複訊後，分別被以1萬元至60萬元交保。

雲林縣警察局刑警大隊及西螺分局近日分別接獲線報，指稱有人在麥寮、崙背鄉及西螺鎮等地，開設縣長選舉賭盤，企圖借此影響選情，報請雲林地檢署檢察官葉喬鈞及林欣儀指揮偵辦，於本月8日在麥寮、崙背鄉及西螺鎮，查獲李姓犯嫌等3案6人到案，且其中1人還是村長候選人。

警方經查，所開設賭盤均為雲林縣長候選人張麗善及劉建國選局，清查下注記錄金額為135萬2000元，其中麥寮鄉及西螺鎮2名組頭開設條件為「候選人張麗善、劉建國讓票盤」，另崙背鄉組頭開設條件為「2位縣長候選人PK」，經警方調查後，將李姓等6名犯嫌於昨日移送雲林地檢署檢察官複訊，6嫌分依情節不同個別裁定1萬元至60萬元交保。

雲林縣警局表示，賄選及選舉賭盤都會危害選舉公正性，縣警局嚴格要求所屬單位，於選前特別針對選舉相關賭盤及各類賄選案件加強查緝，請民眾不要以身試法，呼籲民眾若知道有賄選或選舉賭盤訊息，歡迎檢舉，警方會落實保密並確保檢舉人人身安全，全民共同努力端正選風。

▲警方查獲雲林縣長選戰PK賭盤，蒐證賭客下注120萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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