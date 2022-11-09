「自詡」、「瞠目」不會念　蔣萬安自爆：被兒子罰念罰寫30遍

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（9）日南下雲林虎尾鎮，參加建國眷村眷舍丁棟修復完成開箱記者會，聯訪時被問及民進黨推北北基月票、參與五萬晚宴、台北換新竹及辭立委與口誤等問題，蔣萬安展現出幽默，拿與兒子間的溫馨對話一一回應。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安今日南下雲林參加建國眷村記者會，聯訪時展現出幽默、氣度智慧與分享與兒子溫馨對話一一回應近日話題。（圖／記者蔡佩旻攝）



民進黨推北北基桃「首都通交通月票」，蔣萬安表示，自己在7月份提將月票擴大、多元化這是一個既定且本來就要推動的，所以現在民進黨「拿香跟拜」，顯然他們也認同這是好的政策。

遭爆料與台灣彩券公司薛董事長餐會晚宴8人消費5萬多元，蔣萬安露出笑意直言，那是不實的，其實本來就會跟很多的朋友聚餐，我覺得應該要拿正確的資料來公布。

至於林耕仁不打高虹安，是否坐實了「台北換新竹」說法？蔣萬安則誇讚指出，對於林耕仁候選人願意回歸市政討論給於高度肯定。

會不會辭立委選市長，蔣萬安收起笑容嚴肅回應：「其實昨天也有說，接下來恨快即要進入選舉公告以及正式的選舉活動，接下來如我有確定就會向大家報告」，媒體再追問因為民調第一所以（辭立委）應該是在計畫內，蔣萬安則面帶微笑語意深長說「接下來，其實大家就會知道」。

對於近日卻頻頻口誤，蔣萬安分享回到家後與大兒子的對話，孩子跑過來說「爸爸你念錯字了！應該念「瞠」目結舌、自「詡」，爸爸你要罰念、罰寫30遍」還特別說「爸爸錯了不要怕，改進就好」。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安今日南下雲林參加建國眷村記者會，聯訪時展現出幽默、氣度智慧與分享與兒子溫馨對話一一回應近日話題。（圖／記者蔡佩旻攝）



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