桃園車禍父女雙亡！生母悲曝「6年約定」：早叫他要開車接小孩

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市桃園區中正路鬧區昨(9日)傳出一起2死車禍，當時陳男(62歲)騎機車載9歲的女兒下課返家，不料途中遭後方休旅車追撞，當場噴飛撞上中央分隔島，父女2人雙雙殞命。今(10日)檢察官會同法醫相驗，家屬及女童生母都到場；女童母親表示，本來就叮囑陳男要親自接送女兒上下學、而且必須開車，怎料陳男仍是不聽勸，如今發生意外父女雙亡，自己也不知道該怎麼辦。

▲女童生母接獲噩耗北上桃園處理後事。（圖／記者沈繼昌攝）

初步了解，死者陳男與女童生母沒有婚姻關係，2人生下女兒後共同養育，原本女兒出生後都是生母照料，但後來雙方約好，讓女童北上到桃園就讀小學，與父親共度6年時光，等到國小畢業、準備升國中時，再帶返中部由生母照顧。

生母表示，女兒雖然在桃園，但寒暑假時都會回來中部，當初把女兒交給陳男時，就有叮囑他，孩子上下課務必要由他親自接送，而且必須要開車她才放心；此次下課返家途中發生事故，生母接到學校打來的電話時，就知道一定出事了，「我追問老師，爸爸是不是騎機車，老師就說對……。」

生母說，如今6年的約定無法兌現，再也等不到女兒回家，「女兒很可愛、漂亮、聰明、又貼心，爸爸當然很疼她，如今發生這樣的事，我也不曉得後事要怎麼處理。」

據悉，死者陳男先前從事金融業，目前已經離開職場，是無業狀態，專職在家照顧女兒；陳男目前有一妻子，但2人分居，妻子相驗時也有到場，面對詢問時均保持沉默，不予回應。

▼檢警會同法醫到場相驗父女遺體。（圖／記者沈繼昌攝）