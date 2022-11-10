「台版柬埔寨案」冰山一角？　國民黨：蔡英文、蘇貞昌心中只有選舉

▲國民黨「反黑幫、護人民」 詐騙黑幫橫行！中央地方忙選舉、人民安全都不顧記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨10日上午召開「『反黑幫、護人民』 詐騙黑幫橫行！中央地方忙選舉、人民安全都不顧」記者會，質疑台灣近期治安問題嚴重，尤其桃園中壢「台版柬埔寨」案遭囚禁58人、虐死3人，但民進黨政府從中央到地方忙於選舉，總統蔡英文多次到桃園只為了選舉造勢，也造成治安警力都被動員去造勢場合維安，「難道蔡英文、蘇貞昌心中只有選舉嗎？」

市議員候選人凌濤指出，近期台灣治安惡化情況超乎想像，民進黨忙著輔選，台灣治安就更危險，民進黨從中央的蔡英文、蘇貞昌到內政部長徐國勇都在忙選舉，地方的鄭文燦市長都在搶救鄭運鵬危急的選情，置人民的安全於不顧，導致詐騙、囚禁案件越演越烈，中央政府卻完全忽視。

凌濤表示，柬埔寨之前成跨國詐騙集團聚集地，台灣年輕人被詐騙、囚禁、虐待，受到傷害，如今同樣的事情居然在台灣發生，新北市刑警局破獲淡水詐騙案，進一步追查並救出在中壢青埔被囚禁的58人，並在山區尋獲3具屍體。他強調，這麼惡劣的治安問題，鄭文燦居然隻字未提、視若無睹，搭配蔡英文每天輔選，這是民進黨對台灣人的承諾嗎？「民進黨整天拚輔選，台灣治安更危險」。

市議員候選人謝克洋進一步指出，民進黨從上到下，都是黑道治國，他舉出，小英的國策顧問黃承國之前是天道盟文山會會長，連總統都可以跟黑道交朋友，現在還是小英身邊紅人，民進黨如何打擊黑幫？江聰淵被指控與他的好兄弟、前黑道份子林智勇在宜蘭市公所拿到很多標案；蔡適應也被指控與天道盟關係匪淺，此外，管理警察的內政部長徐國勇也跟黑道一起混，令人質疑國家怎麼打擊黑道？

謝克洋還說，近期爆出警大校長陳檡文與涉及洗錢的林秉文一起接受黑道招待，陳檡文為何還能擔任警大校長？政府從下到上，警察跟黑道綁在一起，讓人民如何相信政府會有打擊黑金的決心？

桃園市議員舒翠玲表示，「台版柬埔寨」居然在台灣發生，但蔡英文與蘇貞昌對此皆未宣誓嚴查、也沒有檢討、認錯，她認為，民進黨政府的作為只為了選舉，不敢出來面對，怕激起民眾憤慨，刻意淡化，她質疑，執政黨內部官員與黑道關係密切，為了選舉又淡化治安事件，如何讓人民信任警方能即時打擊黑道，維護社會治安？

舒翠玲舉出，蔡英文從10月1日起迄今，到桃園已經9次，蘇貞昌來了2次，蔡英文每次到桃園，警力要動員150到200人，沿線經過的區域都要調派警力布線，蘇貞昌檡需要調派120警力，尤其假日警力不夠，所有警察都要停休。她並指出，台灣目前的警民比在國際上是敬陪末座，尤其桃園市的警民比為1:479，是全國倒數第二，顯示桃園的警務繁重，必須承擔高負荷的警務工作，但蔡、蘇到桃園沒有提到如何處理治安敗壞的問題？只顧選舉，她正告民進黨政府應該重視正在發生中的詐騙案。

最後，凌濤強調，「民進黨忽視綁架凌虐真詐騙，只會黑函污衊在野黨」，今早桃園各大社區信箱出現抹黑張善政的黑函，完全是看圖說故事，根本是昨晚綠營網路側翼偽造蔣萬安團隊簽名的企劃書、護航陳時中的「翻版」，要求民進黨制止這樣的行為，還給台灣乾淨選風。他也表示，鄭文燦、鄭運鵬有時間開會討論選舉抹黑，卻沒時間徹查真詐騙、關心受害者，呼籲民進黨掃黑請先從黨內開始，蔡英文、蘇貞昌請重視治安、減少維安，不要只追求勝選、忽視人民安全。