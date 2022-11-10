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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯自稱揭「綠營側翼集散地」　入會前先回答：政壇大便是誰？

記者呂晏慈／台北報導

親綠臉書粉專「無良公關公司」9日晚間貼出一張文件，影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，遭國民黨台北市議員徐巧芯提告，徐10日公布一段Line社群對話，表示來源是綠營側翼集散地，「無良公關、杜承哲等側翼都長期在內部取暖」。《ETtoday東森新聞雲》實際搜尋這個命名為「瑟瑟柯學也峰狂」的社群，共有高達738位成員，申請加入前必須回答「政壇大便是誰？男女皆可」的題目，且記者申請不到15分鐘就順利加入。

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

徐巧芯在臉書發文表示，今天在國民黨團記者會，她公開詢問陳時中以及其競選辦公室，對於昨天的網路側翼黑函事件是否有關聯，知情與否？介入多深？畢竟無良公關自承民進黨員，又跟民進黨立委林靜儀一起開過直播，要找出人應該不難，但陳時中卻說，「跟我們完全無關」、「這一個案件的行為，我們不會做」。徐質疑，「完全無關？當事人可不是這樣講的，你要確定欸！」

徐巧芯並透過臉書公布一段Line社群的影片，自稱來源是綠營側翼集散地，「無良公關、杜承哲等側翼都長期在內部取暖」。從徐巧芯釋出的對話內容可見，署名為臉書粉專「無良公關」在道歉並且關閉自己的粉絲頁後，跑回群組報平安，並且表示是「競辦的人跟他討論後的決定」，徐質疑，「請問是哪個競辦？競辦的誰？陳時中要不要再回答一次？沒有第三次機會囉！」

不過，由於Line社群與一般群組不同，是任何人都可以搜尋、申請加入，也可以自己任意設定、更改名稱，《ETtoday東森新聞雲》今天上午實際搜尋這個命名為「瑟瑟柯學也峰狂」的社群，結果發現，截至今天上午11點39分，這個社群共有738名成員加入，社群介紹標註「萬惡1450綠共塔綠班惡毒側翼基地」，值得一提的是，申請加入前必須先回答管理員設定的問題：「政壇大便是誰？男女皆可」，還放上一個大便的Emoji。另在記者加入社群後發現，群組充斥著各色清涼照片。

至於徐巧芯自稱公布綠營側翼集散地的群組，但記者申請加入不到15分鐘就成功進入，群組人數也從徐巧芯公布截圖的690多人增加到730多人，另陳時中競總亦澄清，競總沒有人跟「無良公關」討論過此事。

▼「瑟瑟柯學也峰狂」社群入會前需要回答問題。（圖／翻攝自Line社群，下圖同）

▲▼「瑟瑟柯學也峰狂」社群（圖／翻攝自Line社群）

▲▼「瑟瑟柯學也峰狂」社群（圖／翻攝自Line社群）

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