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蔡適應論文涉抄襲 　國民黨要求台北大學：投票前公布結果

▲▼蔡適應論文審查結果，國民黨要求台北大學26日投票前公布。（圖／國民黨提供）

▲對於蔡適應論文審查結果，國民黨要求台北大學26日投票前公布。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨基隆市長候選人蔡適應9月初遭踢爆博士論文涉嫌抄襲一事，經檢舉至今已超過兩個月，國民黨今（10）日再次召開「蔡適應論文涉抄襲，台北大學選前不處理？」記者會，質疑台北大學遲遲未宣布審查結果，是否有意拖延至選後才處理？呼籲國立台北大學不要藉故拖延，應比照其他學校盡速公布審查結果，讓基隆市的民眾能夠在公正客觀的前提下進行投票。

立委李德維表示，依據「國立台北大學碩、博士學位論文違反學術倫理案件處理辦法」第四條的規定，違反學術倫理案件「應於接獲檢舉20日內成立審定委員會，本公平、公正、客觀、明快原則，於三個月內完成審定」。蔡適應博士論文涉嫌抄襲的事件，自9月2日台北大學接獲檢舉至今，已經超過2個月，台北大學應該秉持勿枉勿縱的精神，明快的完成審定並且公布審查結果，切勿故意拖延到月底選後才公布，這樣對基隆市民是非常不公平的情形。

李德維也說，蔡適應博士論文審定的結果，對於基隆人來說是很重要的一件事情。因為在這一場選戰中，蔡適應都是以「都市計劃博士」為競選的核心主軸，並且看板掛滿了整個基隆市，所以對於基隆人來說蔡適應到底是不是台北大學真正的都市計劃博士一定會影響到基隆市民的判斷。假如蔡適應在博士論文最後被判定抄襲，那就表示他主打的「都市計劃博士」是假的，所以對基隆市民來說有權利盡速知道真相。我們有聽說台北大學已經完成審定，但是因為太接近選舉投票日，所以校方準備在選舉完後的一周才公布！因此要來問台北大學，蔡適應的博士論文涉嫌抄襲的審定結果究竟如何？台北大學是否刻意袒護蔡適應呢？

文傳會副主委王鴻薇進一步的指出，今年這幾位被檢舉論文涉嫌抄襲的政治人物中，就屬於蔡適應的最特殊，因為蔡適應不只是唯一的「博士論文」被檢舉涉嫌抄襲，更是採用所謂「馬賽克式」的抄襲方式，涉嫌規避論文比對系統的審查，要人工一段一段的檢視才能看出端倪。而且蔡適應的論文中還出現逐字抄錄維基百科、中國百度網的情形。當蔡適應嘴巴喊「抗中保台」的同時，博士論文卻是抄襲中國百度網的資料，嘴巴說不要身體倒是挺誠實的！

王鴻薇提到，根據中研院對於學術報告的「抄襲認定」，馬賽克式抄襲雖每篇抄襲範圍不大，但未註明出處也視為抄襲，更是一種不誠實做法。蔡適應被踢爆的是「博士論文」涉及抄襲，這個嚴重程度比其他被檢舉的政治人物都來的嚴重，且博士論文竟然引用內容農場，這有博士的學術價值嗎？蔡適應雖然已經坦承有遺漏文獻沒有備註，但是抄襲就是抄襲，現在坦承也無法改變當初抄襲的事實！

王鴻薇強調，最近幾個論文涉及抄襲的事件中，林智堅的台大論文部分是7月6日接獲檢舉，8月9日就公布結果；中華大學則是7月5日接獲檢舉，8月24日公布結果。日前蔡璧如的部分，是8月13日接獲檢舉，10月13日就公布結果；許淑華的是在8月3日接獲檢舉，10月11日公布結果。看的出來各校幾乎都是在兩個月左右就就完成審定，但是蔡適應的論文，台北大學是在9月2日就接獲檢舉，至今仍然沒有完成審定，相較於其他學校的處理速度，不免讓民眾質疑，台北大學是否刻意選前不處理，要拖延到選後才公告呢？對此我們要呼籲國立台北大學不要藉故拖延，應比照其他學校盡速公布審查結果，距離選舉投票日只剩下16天，台北大學有義務要公布蔡適應博士論文審定的真相，讓基隆市的民眾能夠在公正客觀的前提下進行投票。

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