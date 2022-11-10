請假首日挺「18歲公民權」！　侯友宜赴市場街講喊：不能沒有青年聲音

▲侯友宜請假首日赴市場掃街。（圖／侯友宜競辦提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（10）日正式請假投入選戰，第一個行程為18歲公民權進行街講，盼能夠順利通過。侯友宜指出，年輕人是國家的未來，公共事務絕對不能沒有年輕人的聲音，希望所有的市民好友都可以站出來，和他一起投下同意票。

18歲公民權要複決通過，必須拿到965萬張同意票，由於這是高門檻，侯友宜選舉辦公室的政治實習生，連日來不論晴雨天，都站在街口呼籲市民朋友投下同意票，侯友宜更在請假第一天，與政治實習生共同力挺18歲公民權。

「就挺年輕人！」侯友宜表示，這次選舉除了縣市首長、議員及里長外，還有一張非常重要的第4張票，他請假的第一天最重要的事，就是跟所有的政治實習生站在一塊，以實際行動呼籲所有人，為18歲公民權投下同意票。

侯友宜說，18歲公民權是世界潮流趨勢，也是展現民主最可貴的價值，必須讓年輕人有權利也有義務，更讓年輕的朋友能夠關心國家社會的進步發展，這是一個很重要的議題，需要大家一起讓18歲公民權順利通過。

除了力挺18歲公民權外，侯友宜今也到蘆洲市場拜票及蘆洲湧蓮寺參拜。侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰指出，湧蓮寺主委陳宏昌也是侯友宜蘆洲競選總部的主委，2人共同理念就是為這塊土地打拚做事情，會一起為蘆洲作伙打拚。

陳柏翰表示，侯友宜請假後第一個行程，就是為年輕人發聲，希望18歲公民權能順利通過；另外選擇蘆洲為請假首日的出發點，就是希望今年市長選戰可以在三重、蘆洲拿下勝利，期盼11月26日「18歲公民權、三蘆，雙贏大勝」。

