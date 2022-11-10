槍手火力超強！鐵門「彈孔累累」射成蜂窩　謝財旺服務處現況曝

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市學甲區一夜傳出2起槍案，均為同一名槍手所為。警方調查，槍手今凌晨2時58分手持長槍先前往學甲工業區、民進黨中執委郭再欽公司連開58槍，8分鐘後再到台南市議員謝財旺服務處狂轟30槍，將服務處鐵門射成蜂窩，幸好2起槍案無人受傷，目前警方正在全力追查，務求盡速將槍手追緝到案。

▲台南市議員謝財旺服務處遭開槍，鐵門被射成蜂窩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧指出，10日凌晨3時6分許，台南市議員謝財旺服務處被1名騎機車的槍手，持衝鋒槍朝鐵門連開30槍，經查鐵門上有彈孔30孔，也找到30發彈殼，槍手開槍後騎機車逃逸。

▲警方在槍擊現場採證。

方仰寧指出，警方刑大及各分局成立專案小組，調閱監視器以車追人時，發現槍手在案發前的2點58分，先到學甲區郭再欽公司開槍，槍手自圍牆外，以同1把衝鋒槍連發射擊至少58槍，研判少打掉2個彈匣（彈匣1個可裝32發子彈），槍手以衝鋒槍連發射擊2個彈匣後，再前往謝財旺議員服務處槍擊。因該公司晚上無人員留守，所以無人員傷亡，但造成物外觀玻璃彈痕累累。警方研判2起槍擊案槍手係同1人，作案槍枝也是同1枝衝鋒槍。

▲郭再欽公司也遭槍手連開至少58槍。

而議員謝財旺服務處、現也是女兒謝舒凡的競選總部，當時謝舒凡就在屋內休息，凌晨時分聽聞巨大爆炸聲響，嚇得走出察看，當時見到千里眼神像倒地，還以為是神像發出的聲音，直到抬頭見到鐵門上滿是彈孔，這才驚覺有人朝競總開槍。

警方調查，槍手一夜狂轟88槍，在謝財旺服務處朝鐵門連開30槍，鐵門當場被強大火力射成蜂窩，子彈也射入服務處、打中千里眼神像，甚至其中一發子彈不偏不倚還被千里眼神像「咬」在口中。

謝財旺表示，他在地方沒有與人結怨，此次被開槍也覺得莫名其妙、一頭霧水，除了嚴厲譴責暴力外，也盼警方能夠盡速查緝槍手到案，釐清開槍原因。

▼服務處內的千里眼神像也遭波及，嘴裡還「咬」著一顆子彈。

▼議員謝財旺譴責暴力。