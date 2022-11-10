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社會 社會焦點 保障人權

槍手火力超強！鐵門「彈孔累累」射成蜂窩　謝財旺服務處現況曝

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市學甲區一夜傳出2起槍案，均為同一名槍手所為。警方調查，槍手今凌晨2時58分手持長槍先前往學甲工業區、民進黨中執委郭再欽公司連開58槍，8分鐘後再到台南市議員謝財旺服務處狂轟30槍，將服務處鐵門射成蜂窩，幸好2起槍案無人受傷，目前警方正在全力追查，務求盡速將槍手追緝到案。

▲▼台南市議員謝財旺服務處遭開槍，鐵門射成蜂窩。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員謝財旺服務處遭開槍，鐵門被射成蜂窩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧指出，10日凌晨3時6分許，台南市議員謝財旺服務處被1名騎機車的槍手，持衝鋒槍朝鐵門連開30槍，經查鐵門上有彈孔30孔，也找到30發彈殼，槍手開槍後騎機車逃逸。

▲▼台南市議員謝財旺服務處遭開槍，鐵門射成蜂窩。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市議員謝財旺服務處遭開槍，鐵門射成蜂窩。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方在槍擊現場採證。

方仰寧指出，警方刑大及各分局成立專案小組，調閱監視器以車追人時，發現槍手在案發前的2點58分，先到學甲區郭再欽公司開槍，槍手自圍牆外，以同1把衝鋒槍連發射擊至少58槍，研判少打掉2個彈匣（彈匣1個可裝32發子彈），槍手以衝鋒槍連發射擊2個彈匣後，再前往謝財旺議員服務處槍擊。因該公司晚上無人員留守，所以無人員傷亡，但造成物外觀玻璃彈痕累累。警方研判2起槍擊案槍手係同1人，作案槍枝也是同1枝衝鋒槍。

▲台南市長黃偉哲及台南市警局長方仰寧強調掌握特定對象全力追緝拘提及聲請境管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲及台南市警局長方仰寧強調掌握特定對象全力追緝拘提及聲請境管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭再欽公司也遭槍手連開至少58槍。

而議員謝財旺服務處、現也是女兒謝舒凡的競選總部，當時謝舒凡就在屋內休息，凌晨時分聽聞巨大爆炸聲響，嚇得走出察看，當時見到千里眼神像倒地，還以為是神像發出的聲音，直到抬頭見到鐵門上滿是彈孔，這才驚覺有人朝競總開槍。

警方調查，槍手一夜狂轟88槍，在謝財旺服務處朝鐵門連開30槍，鐵門當場被強大火力射成蜂窩，子彈也射入服務處、打中千里眼神像，甚至其中一發子彈不偏不倚還被千里眼神像「咬」在口中。

謝財旺表示，他在地方沒有與人結怨，此次被開槍也覺得莫名其妙、一頭霧水，除了嚴厲譴責暴力外，也盼警方能夠盡速查緝槍手到案，釐清開槍原因。

▼服務處內的千里眼神像也遭波及，嘴裡還「咬」著一顆子彈。

▲台南市議員謝進旺服務處遭槍擊，謝進旺除譴責暴力外，並要求警方查明槍擊原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼議員謝財旺譴責暴力。

▲台南市議員謝進旺服務處遭槍擊，謝進旺除譴責暴力外，並要求警方查明槍擊原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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