網傳「找狗仔跟拍」文件徐巧芯提告　陳時中：跟我們完全無關

▲陳時中出席音樂人挺阿中記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

匿名粉專「無良公關公司」9日晚間貼出暗示國民黨計畫偷拍、抹黑民進黨台北市長候選人陳時中的計畫書，上方還有號稱國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人的簽名，讓徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人直接提告。民進黨台北市長候選人陳時中10日上午受訪說，「跟我們應該是完全無關」。

陳時中今天上午出席「每日一挺，音樂人挺阿中」記者會後接受媒體聯訪，媒體關注徐巧芯提告一事，陳時中回應，他有聽到這個訊息，「但是跟我們應該是完全無關」，這些跟拍騷擾的行為，自己不會做，也呼籲對手不要做，因為選舉是為了替市民、深愛的台灣和台北多做一些事情，不是為了傷害人而來選舉。

此外，陳時中競總總幹事吳思瑤回應，競選總部是從網路及新聞上看到有這樣的事件，不清楚也不了解這個文件從哪來，呼籲選戰最後10幾天一定有非常多的陷阱和劇本，除了候選人要慎防，市民朋友也要注意慎防假訊息。

至於藍營要求綠營協尋「無良公關公司」粉專，吳思瑤表示，蔣萬安應該先協尋或公布日前偷拍的人是誰，國民黨應該說明前兩天傷及無辜的偷拍事件到底是主謀還是共犯，國民黨是學人精，學陳時中競總「每日一問」開「每日敲中」記者會，但兩者本質有很大的差別，前者是鏗鏘有力，後者都是冷飯重彈，不值得繼續評論。