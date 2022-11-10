《阿爸牽水牛》　屏東市長候選人周佳琪感性談父親周典論

▲《阿爸牽水牛》。（圖／周佳琪服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導



今年屏東市長選舉，周佳琪的爸爸周典論是最無辜的受害者，一再被抹黑、誣陷，霸凌是黑道、金牛，這是對手以往打選戰的一貫技倆，周典論有殺過人、欺壓過人嗎？只因為理平頭、充滿鄉土味直爽的個性就被貼上標籤？周佳琪為爸爸覺得委屈，因為她的爸爸就像一頭水牛，不擅長言語辯駁，只懂得認真工作。

周佳琪說，父親生長在鄉下的農家子弟，她小時候還看過阿爸跟著阿公在農田裡工作，從犁田、插秧、挲草，樣樣都是自己來，在那年代耕田要靠水牛，也因此父親對水牛特別有感情，所以父親自參選議員以來，就一直用《阿爸牽水牛》這首歌當競選歌曲，謝謝那條田梗裡的小路帶他走出的寬廣人生。

記得爸爸在田裡種菜、挖蘆筍、洗芹菜管，再拿到市場去販賣的情景，周佳琪小時候也曾跟著爸爸到市場去賣菜。她說，對手說她含著金湯匙出生，可大錯特錯了，鄉下農村的生活，都是日出而做、日落而息，純樸生活。直到爸爸參政，我們家就成了服務處，選民服務讓家裡總是高朋滿座，她學校回家後的任務就是負責當倒茶小妹，後來升級可以幫選民寫陳情書、申請書等工作，看到社會上許多人遭受到的不公不義，這也埋下了她日後投入公共服務的決心。

她直言，屏東縣長潘孟安能有五星級的封號，這裡面也有屏東縣議會的功勞在裡面。為了讓屏東被看見，讓民眾更有感，父親協調議會同仁全力支持，也是屏東縣政重大作為的助力，從屏東市的縣民公園、共融公園、勝利星村、殺蛇溪整治等建設案，都有周典論的協助。但是，在政黨爭鬥對立下，周典論卻成為政治霸凌的對象。

周佳琪說，「屏東不是黑道的故鄉，我的爸爸不是黑道，更不是金牛，而是一隻在田裡低頭勤耕的水牛，一步一腳印辛勤的工作，協調政黨與府會的運作溝通，盡其所能，為屏東縣的未來努力打拼。對手一路不斷的詆毀周典論、更是打臉潘孟安縣長的政績，幕後的手段，居心叵測。」