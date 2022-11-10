無人機國家隊全是陸製惹議！　王育敏轟：翁章梁不用負責嗎？

▲王育敏。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年國慶晚會所使用的煙火無人機，被爆出商品竟來自大陸。嘉義縣長候選人王育敏今（10）日指出，「台灣希望創新公司」的無人機機具跟淘寶商店上面賣的一模一樣。這麼顯而易見事情，最喜歡「抗中保台」的民進黨政府會沒有發現嗎？總統蔡英文跟嘉義縣長翁章梁應公開道歉，不要再一邊高喊抗中保台的口號，一邊用大陸貨當成自己的政績欺騙選民。

王育敏嚴正表示，民進黨政府一直大打「國家隊」招牌，在嘉義縣則打著「國嘉隊」的口號，理當對於廠商的審查與把關要更加嚴格，況且這些資料上網一Google就查得到，難道現在政府招標連廠商的基本背景都不用了解一下嗎？翁章梁也就跟著民進黨中央起舞，把無人機基地當成自己的亮麗政績，最近還在嘉義縣公車站亭大打「無人機國家隊」的廣告秀出自己跟蔡英文的合照，證明翁章梁對產業內容毫不關心，反正先大內宣再說。

王育敏提到，嘉義縣政府貼出的無人機國家隊廣告上甚至還寫著「軍民通用」，這種從中央到地方毫無把關的態度要是真的軍民通用還得了，翁章梁狂打無人機政績牌，難道對此不用負責嗎？王育敏也質疑，翁章梁登記參選那天手中還拿著「國嘉隊」的牌子，兩旁出動無人機助陣，所使用的數台無人機是否也是大陸製的？要求翁章梁說明清楚。

王育敏競選團隊指出，總統蔡英文在今年3月27日新北嘉義同鄉會上說俄烏戰爭讓大家看到無人機在軍事上的重要性，未來的無人機科技要能「軍民兩用」；8月13日蔡英文到嘉義縣出席「亞洲無人機AI創新應用研發中心開幕記者會揭牌儀式」時也重申台灣積極提升國防自主及不對稱作戰能力和能量，要國機國造；8月24日立委羅致政、陳明文及蔡易餘等人舉辦「推動台灣無人機產業應用及發展」公聽會，民進黨誇下海口說政府要協助無人機產業成為台灣第二個護國神山，現在看起來可笑至極。

王育敏狠酸，「連國家隊都是大陸製談什麼抗中保台！」。現在謊言被戳破，民進黨政府跟業者卻聯合起來稱只有部分採用陸製零件沒有資安問題，根本是隨便敷衍社會大眾。王育敏也認為嘉義縣經發處的回應非常荒謬，當時嘉義無人機基地自己打出「國機國造」的口號，現在被抓包就說台灣無人機產業有困境，簡直自打嘴巴。

對於陸製無人機，嘉義縣政府表示，無人機是台灣發展重點，可提高台灣關鍵地位與經濟韌性，雖無人機國家隊環境艱困，仍透過同業分工、異業結盟，為打入國際供應鏈辛苦耕耘，期盼各界相互扶持，共同創造實績。

