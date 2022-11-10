快訊／民進黨選縣市長7立委都不會辭職？　秘書長：當然

▲民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日上午開出第一槍，宣布請辭立委。民進黨秘書長林錫耀受訪稱，此事壓力最大的是無黨籍候選人黃珊珊，因為國民黨應該搶不到民進黨支持者的票，但此舉卻有機會把這幾天受到民眾黨新竹市長候選人高虹安事件影響、最脆弱的民眾黨支持者拉過去；至於綠營7名參選縣市首長的現任立委是否不會請辭？林說，當然。

統計本屆九合一選舉，共有12位國民黨、民進黨、民眾黨籍現任立委投入選戰，包括選基隆市長的民進黨立委蔡適應、選台中市長的民進黨立委蔡其昌、選屏東縣長的民進黨立委周春米、選彰化縣長的民進黨立委黃秀芳、選雲林縣長的民進黨立委劉建國、選台東縣長的民進黨立委劉櫂豪、選桃園市長的民進黨立委鄭運鵬、民眾黨立委賴香伶、選新竹市長的民眾黨立委高虹安、選台北市長的國民黨立委蔣萬安、選南投縣長的國民黨立委許淑華，以及選新竹縣竹北市長的國民黨立委林為洲。

媒體關注，民進黨有7名現任立委正在參選縣市首長，是否會跟進請辭？林錫耀今天下午受訪直言，民進黨內部很早就達成共識，請辭立委固然是一種選舉的策略，不過，民進黨認為與其採取這樣的手段，不如好好的打正規戰，用個人優質的條件和好的訴求，去爭取民眾的認同和支持，如同蔡其昌今天受訪所言，這是選舉的策略，每個人有每個人的節奏。媒體再問這7人應該都不會辭職？林說，「當然」。

林錫耀也表示，上禮拜就聽說國民黨中央要蔣萬安辭立委，他一直在猶豫，今天終於做了決定，這個時機值得探討，原因在於，若是要展現破釜沈舟的決心，應該登記參選的時候就請辭，而如果是為了催票，則應該在投票前幾天辭職，蔣萬安選擇在距離投票日還有兩個禮拜多辭立委，策略性考慮非常強。

林錫耀分析，目前為止，台北市長的選情還是「混沌不明」，蔣萬安並沒有取得領先的優勢，雖然他不斷地塑造他一定會贏，但站在民進黨的立場觀察，民進黨候選人陳時中在電視辯論時的感性發言，讓許多人非常認同，認為他縱使沒有在防疫的工作上盡善盡美，依舊盡到很大的責任，加上陳之後去竹苗掃街、廟口開講的反應都非常好，今天桃園市長候選人鄭運鵬也邀請他到桃園去，可見社會大眾對於陳擔任指揮官的表現是肯定的。

林錫耀指出，蔣萬安可能認知到選情不如對外吹捧的很穩，為了達到加溫效果，趕快做出辭立委這個決定，以免走下坡後拉不回來，不過，他認為壓力最大的是身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲及黃珊珊，也許他們會有進一步反應也說不定。

箇中原因是，林錫耀點出，國民黨先前一直在操作棄保，甚至喊出「新竹市換台北市」，因為民眾黨與國民黨支持者之間重疊性是很高的，最近兩天高虹安事件對民眾黨來說是一大重擊，蔣萬安陣營應是研判在這個時候請辭，很有可能把受到高虹安事件影響、最脆弱的民眾黨支持者拉過去，「我相信黃珊珊的壓力應該是非常非常大」。

至於蔣萬安請辭對選情的影響效果，林錫耀預判，「雖然對黃珊珊有蠻大的壓力，但是我不覺得會有太大的效果」，如同國民黨先前想要操作棄保沒有成功，蔣萬安使出這一招，台灣人民大概也不會有什麼新奇、感動的效果，加上台北市民什麼都看多了，這招是否會有效，或者會覺得未免弄過頭了，恐怕還會有反效果。