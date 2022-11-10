歹徒台南兩處連開88槍　謝龍介質疑：與官商勾結利益分配有關

▲國民黨台南市長候選人謝龍介表示，他絕對譴責暴力，並呼籲台南市警局儘速將槍手緝捕到案，查明並公布案情。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市議員謝財旺、民進黨中執委郭再欽公司被槍手掃射88槍案，國民黨台南市長候選人謝龍介，在其臉書PO文及受訪時表示，他懷疑與官商勾結、光電利益分配不均有關係，他絕對譴責暴力，並呼籲台南市警局儘速將槍手緝捕到案，查明並公布案情。

謝龍介指出，郭再欽是民進黨中央黨部中執委、民進黨台南市黨部財務長，黃偉哲競選總幹事，謝財旺也是黃偉哲跟前紅人。民進黨中執委為何會被開槍？這是「黑道治國」，光電利益殘害大北門地區的民眾權益，搞得動刀動槍，這就是官商勾結，爐渣、光電利益分贓不均，槍手究竟要警告誰？他反對官商勾結、不當利益，所以台南市要政黨輪替。

謝龍介說，這名「瘋狂槍手」鋌而走險，如此針對性的槍擊，到底是喬什麼利益，喬多大的利益喬不攏，喬到動刀動槍？他絕對譴責暴力，呼籲台南市警局儘速將槍手緝捕到案，查明並公布案情，切勿因政治因素就隱匿情節。

謝龍介指出，台南市員警員額不足，他要填補900多員警力，讓警力編制正常，因為用員警過勞來換得的治安都是假的。

針對謝龍介利用刑案進行政治操作，黃偉哲發言人呂維胤表示：對於偵辦中的刑事案件，謝龍介刻意誤導辦案方向，進行政治操作，非常不足取。謝龍介已經連續兩天，迴避答覆財產取得來源，對於44筆不動產的資金交代不清，「炒地王」有什麼資格談清廉？不明財產來源，不就是黑金政治的根源嗎？再一次請教謝龍介夫婦，沒有任何投資事業，如何取得鉅額的財產與土地？請向市民說明清楚。